Ozan Güven’den Deniz Bulutsuz açıklaması
Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemelik olmuştu. Ekranlara ara veren oyuncu Ozan Güven, "İsterdim ki Deniz Bulutsuz'u biraz araştırın" açıklamasıyla dikkat çekti.
Oyuncu Ozan Güven, önceki akşam Baba Sahne’de düzenlenen 14. Savaş Dinçel Tiyatro Ödül Töreni’ne katıldı.
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Ozan Güven “Yakında hepsi bitecek az kaldı, geri döneceğim. İsterdim ki Deniz Bulutsuz’u biraz araştırın, sizler de ne olduğunu görecektiniz. Mahkemede fotoğrafların photoshop, montaj olduğu ortaya çıkacak. Bu kötü günler geride kalacak” dedi.
Deniz Bulutsuz, Ozan Güven tarafından darp edildiğine dair görsel kanıtlar ve darp raporu ile 2020 yılında mahkemeye başvurmuştu.
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