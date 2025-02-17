Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı! Eşi Samar Dadgar, Deniz Ailesi'ne ateş püskürdü!

Yayınlanma: 17.02.2025 - 17:05

Güncelleme: 17.02.2025 - 17:49

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor.

Son olarak karşılıklı şiddet iddialarıyla gündeme gelen Deniz ailesinin üyelerinden peş peşe açıklamalar geldi. Annesi Kadriye Deniz'in iddialarının ardından Sibel Semerci, ağabeyi Ercan Deniz'i suçladı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Özcan Deniz hastaneye kaldırılırken, eşi Samar Dadgar sert bir açıklama yaptı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

TV100’ün iddialarına göre, Özcan Deniz'in kalbi ailesi ile yaşanan zorlu sürece dayanamadı. Oynamış olduğu ‘Kızıl Goncalar’ setine giden Özcan Deniz hakkında çıkan haberleri gördükten sonra fenalaşarak sette bayıldı. Apar topar Edirnekapı’daki setten hastaneye kaldırılan Deniz’in kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

SAMAR DADGAR'DAN SERT AÇIKLAMA

Yaşanan gerginliklerin ardından Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı. Eşi Samar Dadgar ise sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaparak, “Bitmedi düşmanlığınız, bitmedi tuzaklarınız. Ona bir şey olursa dünyayı başınıza yıkarım. Hastaneye gidiyorum, yoldayım! Nefes alamıyorum! Özcan’a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım. Asıl o zaman oturun izleyin. Hepinizi… Hepinizi…” ifadelerini kullandı.

SİBEL SEMERCİ'DEN AÇIKLAMA

Ünlü ismin kardeşi Sibel Semerci ise sosyal medya hesabından şunları söyledi:

KADRİYE DENİZ: "SAMAR'A DOKUNMADIM"

Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz, "Gel Konuşalım" programında açıklamalarda bulundu.

Gelinine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt veren Kadriye Deniz, “Elim değmedi, dokunmadım. Üç yıldır Samar Dadgar’ı görmedim. Bir defa Özcan’la bana özür dilemeye geldiler. Hediyesini de taktım, ‘Sen de bu evin bir ferdisin, evladımsın’ dedim. Daha sonra Samar’ı ne aradım ne sordum” dedi.

Çocuklarının yaşadığı sorunlardan dolayı üzgün olduğunu dile getiren Kadriye Deniz, "Özcan ile Ercan 40 yıl ayrılmadılar da 3 yıldır neden bu hale geldiler? Özcan kazandı, doğru. Bir o kadar da Ercan kazandı. Ancak Özcan hiçbir kız kardeşini yanında istemiyor, torunumu bana getirmiyor. Beni ve Yurda’yı Özcan kendi çağırdı. Kuzenler aynı evde birlikte büyüyordu, ta ki Samar o eve gelene kadar. Samar, torunum Kuzey’i yavaş yavaş işledi, onun ruhunu çaldı” şeklinde konuştu.

SİBEL SEMERCİ: "DAVA AÇAN TARAF ERCAN DENİZ DEĞİL, ÖZCAN DENİZ"

Kadriye Deniz’in açıklamalarının ardından Özcan Deniz’in kız kardeşlerinden Sibel Semerci canlı yayına bağlanarak şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda bir annenin manipüle edildiğini görüyorum. Ercan, 30 yıllık kardeşi Özcan’ı yerden yere vuruyor. Ercan Bey, beni tehdit ediyor. Annemle ablamın evden gönderildiği doğru değil. Yurda ve Samar’ın arasında geçenler sonrası annem ortada kaldı, ağabeyim de çözüm üretti. Ağabeyim Özcan, projeleri sebebiyle konuşamıyor.

İki yıldır annemle görüşmeyen Ercan’ın derdi mal ve para paylaşımı. Katıldığı bir programda ‘Özcan benim canım ciğerim’ dedi ve sonra ‘Senin çocuğunu babasız bırakacağım’ diye mesaj attı.

Ağabeyim Özcan’ın üzerine olan her şey Ercan Bey ile ortak şirket bünyesinde. Özcan Deniz sadece ‘Oturduğum evi bana verin, başka bir şey istemiyorum’ dedi. Ancak Ercan Bey farklı hamleler yaptı. Özcan ağabeyim dava açtı Ercan Deniz’e…”

“Ağabeyimi eşi Samar değil, baba olduğu için değişti” diyen Sibel Semerci, “6 yaşındaki Kuzey’in geleceği tehlikede. Şu an Özcan Deniz’in telif hakları, Ercan Deniz ve ailesi tarafından gasp ediliyor. Ağabeyim ‘oğluma ne bırakacağım?’ diye düşününce Ercan Bey ile ortaklığı bitirme kararı aldı.

Ağabeyim Ercan, kız kardeşim Melek’i yaka paça notere götürdü. Ercan Bey’in açtığı bir dava yok, bütün davaları Özcan Deniz açtı. Bu dava yaklaştığı için Ercan Deniz rahatsız oluyor ve manipüle etmek için böyle haberler çıkartılıyor” dedi.

ERCAN DENİZ: "ÖZCAN BENİ İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Canlı yayına bağlanan Ercan Deniz ise Özcan Deniz’i suçlayarak, “Özcan ekmeğimle ve geleceğimle oynuyor. Beni itibarsızlaştırmaya çalışıyor. 75 milyonluk borç bana kalıyor, 150-200 milyonluk malım mülküm Özcan’ın üzerinde. Adalet elbet yerini bulacak” ifadelerini kullandı.