Ailesiyle yaşadığı krizle gündem olan Özcan Deniz: 'Sosyal medya hesaplarım elimden alındı'

Yayınlanma: 30.01.2025 - 11:51

Güncelleme: 30.01.2025 - 11:51

Geçtiğimiz aylarda bir dönem menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ailesiyle bağlarını koparan Özcan Deniz, sosyal medya hesaplarıyla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

AİLE BAĞLARINI KOPARMIŞTI

Özcan Deniz, ortak olduğu Deniz Film şirketini devrederek ağabeyiyle iş ve özel hayatındaki tüm bağlarını koparmıştı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda artık tek ailesinin eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey olduğunu vurgulayan sanatçı, "Sizi çok seviyorum. Canım oğlum, canım karım... Ben artık kim için yaşadığımı biliyorum ve çok mutluyum. Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Deniz’in kız kardeşi Yurda Gürler, aile içindeki gerilimin nedeninin Samar Dadgar olduğunu öne sürerek, "Birinci evliliği bitmeden İran'dan buraya meşhur olmak için gelen bu kızı biz hiç tasvip etmedik" diyerek tepkisini dile getirmişti.

"SOSYAL MEDYA HESAPLARIM ELİMDEN ALINDI"

Konuyla ilgili uzun süredir sessiz kalan Özcan Deniz, X (eski adıyla Twitter) ve YouTube hesaplarına erişiminin engellendiğini açıkladı.

Sanatçı, "Özcan Deniz X hesabıma giriş sağlayamıyorum. Zaten kullanmadığım bir mecra. Ancak oradaki paylaşımları benim yapmadığımı bilmenizi isterim. Hesabın bilgileri, eski sosyal medya sorumlum tarafından, artık bünyesinde bulunmadığım Deniz Film’e verilmiş" dedi.

Deniz, YouTube hesabının da haksız bir şekilde Deniz Film bünyesinde tutulduğunu belirterek, "Bu hesaplardan (X ve YouTube) herhangi bir paylaşımı benim yapmadığımı bilmenizi isterim" açıklamasında bulundu.