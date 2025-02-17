Ailesiyle olan tartışmaları gündemden düşmüyor! Demet Akalın’dan Özcan Deniz’e destek paylaşımı

Yayınlanma: 17.02.2025 - 10:54

Güncelleme: 17.02.2025 - 10:54

Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz'e meslektaşı Demet Akalın’dan destek geldi.

Özcan Deniz ve ailesi arasındaki gerginlik devam ediyor. Başta ağabeyi olmak üzere ailesiyle yaşadığı sorunlarla magazin gündeminde sıkça yer alan ünlü şarkıcı, son olarak annesi Kadriye Deniz ile karşı karşıya geldi. Kadriye Deniz, oğlu ve gelini Samar Dadgar’dan sözlü tehdit ve şiddet gördüğünü iddia ederek uzaklaştırma kararı ve koruma talebinde bulunmuş, mahkeme süreci başlamıştı.

Yaşananlar üzerine Özcan Deniz, sosyal medya hesabından Enfal Suresi’nin 30. ayetini paylaşarak annesine dolaylı bir yanıt verdi. Ayette, “Hani o inkâr edenler seni yakalayıp zindana atmak veya öldürmek yahut yurdundan çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Oysa onlar tuzak kurdukça Allah da onların tuzağını başlarına geçiriyordu. Zira Allah tuzakları bozmakta en hayırlısıdır” ifadeleri yer alıyordu.

Tüm bu gelişmelerin ardından ünlü şarkıcı Demet Akalın, meslektaşı Özcan Deniz’e destek verdi. Akalın, Deniz’in konserine giderek sosyal medya hesabından o anları paylaştı ve “Büyük Özcan Deniz... 10 numara adamdır” ifadelerini kullandı.