Özcan Deniz yeni imajını paylaştı: 'Yeni karaktere doğru adım adım'

Oyuncu Özcan Deniz, bir dönem menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile maddi konularda bazı anlaşmazlıklar yaşamıştı.

Sosyal medyada peş peşe imalı mesajlar yayınlayan Deniz, artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söylemişti.

Şubatta da kalp spazmı geçirmesi sonucu hastaneye kaldırılmış, anjiyo olmuştu.

Özcan Deniz geçenlerde ise abisi Ercan Deniz hakkında "Evime gelerek beni ve ailemi ölümle tehdit etti" diyerek uzaklaştırma kararı aldırdı.

Ercan Deniz ise kardeşinin "Sosyal medya ve basın yoluyla psikolojik şiddet uyguladığını" öne sürdü. Her iki taraf da mahkemeye başvurarak karşılıklı korunma talebinde bulundu. Mahkeme, tarafların birbirine yaklaşmasını ve iletişim kurmasını yasakladı.

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar ise geçenlerde ilk kez kayınvalidesinden gördüğü şiddeti, detaylarıyla anlattı. Dadgar, Kadriye Deniz'in karnına dakikalarca tekme atmaya başladığını söyledi.

SÜRPRİZ BİR İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ

Tüm bu yaşananların ardından Özcan Deniz, son paylaşımıyla dikkati çekti. Sürpriz bir imaj değişikliğine giden Deniz, yeni halini Instagram'da paylaştı.

Son olarak 'Kızıl Goncalar' dizisinde yer alan Deniz "Yeni karaktere doğru adım adım" diyerek yeni bir projenin sinyallerini verdi.

İşte Deniz'in paylaşımı...