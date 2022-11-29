Özcan Deniz’e Almanya’dan vize engeli
Sanatçı Özcan Deniz‘in 2 Aralık’ta Berlin’de gerçekleşmesi beklenen konseri vize başvuruları sonuçlanmaması sebebiyle 27 Nisan 2023 tarihine ertelendi.
Özcan Deniz, 2 Aralık’ta Almanya’nın başkenti Berlin’de konser vermeye hazırlanıyordu. Şarkıcı ile orkestra ekibi vize başvurusunda bulunmuştu.
Ancak Deniz ve ekibi olumlu ya da olumsuz bir sonuç alamadı. Bunun üzerine konser 2023 yılına ertelendi.
Şarkıcının yapım şirketi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Sevgili Özcan Deniz hayranları, 02.12.2022 günü Berlin’deki konserimiz için altı haftadır vize başvurusu sonucunu beklemekteyiz. Şu ana kadar olumlu ya da olumsuz sonuç alınamadığı için konserimizi 27.04.2023 tarihine ertelemek zorunda kaldığımızı duyurmak isteriz. Anlayışınız için sonsuz teşekkürler. Görüşmek dileğiyle…”
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