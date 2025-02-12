Yayınlanma: 12.02.2025 - 14:38

Güncelleme: 12.02.2025 - 14:38

Sunucu İkbal Gürpınar katıldığı bir Youtoube programında 3 kez evlenip boşanmasının nedenini, "Çünkü aile danışmanlığında başarılı olabilmem için Allah insanları anlamamı istedi." sözleriyle anlattı. Bu sözlerin ardından Gürpınar sosyal medyada araştırılmaya başlandı. Peki, İkbal Gürpınar kimdir? İkbal Gürpınar kaç kere evlendi? İkbal Gürpınar'ın kaç çocuğu var?

İKBAL GÜRPINAR KİMDİR?

Hatice İkbal Gürpınar, 4 Ekim 1969 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi. Liseyi İzmir Özel Fatih Koleji’nde okuyan Gürpınar Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi içinde açılan sınavı kazanarak spikerliğe başlamıştır. Bu arada kurslara katılarak makrome eğitimi almıştır.

İKBAL GÜRPINAR'IN KARİYERİ

Gürpınar, 1994-1995 yılında TRT'de "25.Saat" isimli programla televizyona ilk adımı atmıştır. Ardından Deniz Feneri Derneği'nde ithalat ihracat elemanı sertifika programına katılıp bitirmiştir. Kısa bir süre Pizza Pizza firmasında Halkla İlişkiler ve Franchising müdürlüğü yapmıştır. TRT Gap'ta çeşitli programlar sunmuş, 1998-2000 yılları arasında TRT'de çalışıp, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde halkla ilişkiler müdüreliği yapmıştır. 2003’te Kanal A’da “Keçiören’nde Ramazan” adlı iftar programını sunmuştur. Ardından TGRT’de yine “Türkiye’de ve Dünyada Ramazan” ve “Vekiller Yarışıyor” adlı yarışma programını sunmuştur. 2006 yılında ise Kanal D'de "İkbal'le Yaşama Dair" adlı programı sunmuştur.

Samanyolu TV'den aldığı teklifi değerlendirip çalışmaya başlamıştır. "Yüzük Taşı", "Mutluluk Oyunu" ve ardından "Kimse Yok mu?" isimli programları da sunmuştur. Daha sonra ise Kanal 7'de yayınlanan "Hayatın İçinden" isimli programı da sunmuştur. "Kimse Yok mu?" ile birlikte olarak TRT 1'de "Gün Başlıyor" programını sunmuştur. Yaşadıklarını, izlenimlerini ve deneyimlerini 3 kitapta yazmıştır. Şiir albümleri ve şarkıları bulunmaktadır. Çocuklar için masallar yazmıştır.

İKBAL GÜRPINAR KAÇ KERE EVLENDİ?

İkbal Gürpınar 3 defa evlenmiştir ve 2 çocuğu bulunmaktadır. COVID-19 pandemisi sırasında COVID-19'a yakalandı ve 31 Ekim 2020 tarihinde yoğun bakıma alındı. Gürpınar'ın; babası, annesi ve eniştesi de COVID-19 nedeniyle öldü.