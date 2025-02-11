Özdemir Erdoğan’dan Zeki Müren’e büyük saygısızlık!

Yayınlanma: 11.02.2025 - 16:54

Güncelleme: 11.02.2025 - 16:54

Ünlü müzisyen Özdemir Erdoğan, Zeki Müren hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Magazin Burada'ya konuşan Erdoğan, Zeki Müren’in Türkiye’nin aile hayatını olumsuz etkilediğini ve kötü bir örnek teşkil ettiğini söyleyerek, "Zeki Müren, Türkiye’ye atılmış bir atom bombasıdır!" dedi.

Erdoğan, Zeki Müren’in şöhretinin ardında 'bazı güçlerin' olduğunu iddia etti.

"Zeki Müren, şov uğruna bazı güçler tarafından kullanılmıştır!" diyen Erdoğan, Müren’in Türkiye’deki LGBT'nin yayılmasında öncülük ettirildiğini savundu.



Özdemir Erdoğan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:



"Zeki Müren, Türkiye’de LGBT akımının yayılmasında öncülük ettirilmiştir. Şov uğruna bazı güçler tarafından kullanılmıştır. Dış güçler, emperyalistler tarafından kullanılmıştır. Türkiye’nin aile hayatını bozmak için kullanılmıştır. Paşa lakabı bilinçli olarak verilmiştir. Paşa, Türkiye’de askerimizin en şerefli mertebesinden bir tanesidir. ‘Sanat Güneşi’ denmiştir. Sanat Güneşi hadisesi yanlış bir deyimdir. Yöresel bir değer, sanat güneşi olamaz! Bütün bunlar şöhret içindir. Güzelim sesi belli bir süre sonra; şova, şöhrete, paraya, sansasyona kurban edilmiştir."

"BU LGBT'LER NEREDEN ÇIKTI?"

Müzisyen Özdemir Erdoğan, Türkiye’nin 'Sanat Güneşi' Zeki Müren hakkında daha önce de benzer bir LGBT çıkışı yapmıştı.

Sabah'a konuşan Erdoğan, Müren'in Türk toplumuna kötü örnek olduğunu savunmuştu.

"Eğer kötü örnek olmadıysa her toplumsal harekette boy gösteren LGBT’ler nereden çıktı?" ifadesini kullanan Özdemir Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etmişti:



“Serbest ekonomilerde genel prensip, değerler üretip ülkeye maddi manevi kazanç sağlamaktır. Bizde tam tersi yapılıp emperyalizme hizmet ediliyor. Şunu da söylemek isterim; beni eleştirenlere verilen cevapları sosyal medya hesaplarımda yayınlandım. İsteyen bu cevaplara bakabilir. Zeki Müren'i dinleyip dinlememek insanların kültürel eğitimleriyle ilgili bir tercih meselesidir, zevk meselesidir. Buna diyecek bir şeyim yok. Benim itiraz ettiğim nokta başka...”

"HALKTAN HİÇBİR TEPKİ ALMADI"

"Üstat neyzen Niyazi Sayın, Zeki Müren için ‘Müzik ortamımıza atılan atom bombasından farksızdır’ diyor. Ben de katılıyorum bu sözlere. Zeki Müren'in kadın çağrışımlı makyajları, kıyafetleri, mini eteği, halktan ve yönetimden hiçbir tepki almadı. Televizyonun en önemli reyting saatlerinde, halkımız, çocuklarıyla birlikte ailece bu gösteriyi izledi. Çeşitli sahnelerdeki klasik müziğimizin kalitesini çok aşağılara çeken taklitlerine ne demeli? Şimdi bazıları ‘Benim çocuğuma bir şey olmadı’ diyor ama en sıradan bir psikolog bile çocukların herhangi bir tanımlamaya sığdıramadıkları bu obje karşısında etkilenebileceklerini kabul eder. İşte benim de itirazım bu noktada başlıyor, eğer kötü örnek olmadıysa, her toplumsal harekette, alakalı alakasız çok renkli bayraklarıyla boy gösteren LGBT'ler nereden çıktı, bunu görmek lazım."