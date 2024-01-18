Bülent Ersoy’dan bir Zeki Müren açıklaması daha

Yayınlanma: 18.01.2024 - 11:21

Güncelleme: 18.01.2024 - 11:21

Sanatçı Bülent Ersoy, ‘Dünya Güzellerim Masada’ programında yaptığı açıklamayla gündem olmuştu.

“Zeki Müren mi büyük, Bülent Ersoy mu?” sorusu üzerine sanatçı, “Rahmetli Zeki Müren çok önemli bir stardı. Sanat ve şov açısından gerçek bir şovmendi. Müzeyyen Senar, bana ‘Sen benim yerimi alacaksın’ derdi. Zeki Müren de bana ‘Japon Çiçeği’ derdi. Müzeyyen Senar’ın sözlerini duyunca ‘Allah’ım bu Japon’un canına al’ demiş benim için. Ben de bunu yanında çalışanlarından duydum” demiş ve sözlerine “Zeki Müren acımasız bir insandı. Bunu kimse bilmez ama beni kıskançlığından öldü. 38 tane hap kullanıyordu normalde ama öldüğü gün hiç ilaçlarını almamış. Orada da kalp krizi geçirip öldü” ifadelerini eklemişti.

İNTİHAR ETTİ’ İDDİASI

Bülent Ersoy, son olarak ‘Demet ve Jess’le Gel Konuşalım’ programına konuk oldu. ‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren ile ilgili iddialarını sürdüren Ersoy, yine çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Ersoy konuşmasında “Zeki Beycim çok kıskançtı ve haplarını almadı, intihar etti dedim… Onun için öldü zaten, kestirmeden intihar etti o bunun kimse aksini söyleyemez. 38 tane hap, her gün, rakam değişebilir…” ifadelerini kullandı.

Jess Molho se “Ciddi misin?” diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Jess “Bu haplar neydi efendim?” diye sordu.

Diva ise “Evet almadı…” diyerek “Kendisini en son öldüğünde gördüm hemen İzmir’e gittim morgdaydı, çıkarttırdım. Oya’yı da öyle görmüştüm. Sakalları uzamış, sakallarında pamuklar vardı. Halbuki onu bir yağla güzel temizleselerdi iyi olurdu. Onun iki yanağına dokundum ‘bana hakkını helal et’ dedim. Ama ben ona hiçbir zaman terbiyesizlik yapmadım…” ifadelerini kullandı.

Ersoy devamında ise “Beni kıskanırdı ailesi açıklama yapıyormuş, zaten görüşmüyorlardı mirastan istifade edemediler” dedi.