Özel dedektiflerin bile bulamadığı Reza Zarrab yeniden evlendi
ABD'de itirafçı olduktan sonra serbest kalan ve uzun süredir ortadan kaybolan Reza Zarrab'ın yeniden nikah masasına oturduğu iddia edildi.
Şarkıcı Ebru Gündeş'ten olaylı şekilde boşanan Reza Zarrab'ın, Bursalı sosyetik isim Dilara Altıntop ile evlendiği iddia edildi.
ABD'deki yargılamada itirafçı olan ve Türkiye'de milyonlarca avro rüşvet dağıttığını itiraf eden Zarrab, daha sonra ortadan kayboldu.
Snob Magazin'in haberine göre Zarrab'ın Bursalı sosyetik Dilara Altıntop ile evlendiği ifade edildi. Geçtiğimiz aylarda Miami'de dünyaevine girdiği iddia edilen çiftin bu hamlesinin büyük yankı uyandırması bekleniyor. Öte yandan çiftin nikahında çekildiği söylenen bir fotoğraf da servis edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Beş kulüpten TFF'ye ret!
- İçişleri'nden Turgut Altınok'a soruşturma
- Atatürk Anıtı'na saldıranlar hakkında karar!
- 'Tayyip Bey'in kurmayları bunu hesaplıyor...'
- Yeni programı ilk bölümde ne kadar izlendi?
- Gülbin Tosun'dan, YRP'nin esprisine tepki
- Hangi yolcular uçağa binemeyecek?
- Fitch, Türkiye için enflasyon beklentisini açıkladı
- Bayram sonrası kritik bir döneme giriliyor
- 'Müslüman değilseniz bunu açıklayın'