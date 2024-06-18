Özel dedektiflerin bile bulamadığı Reza Zarrab yeniden evlendi

ABD'de itirafçı olduktan sonra serbest kalan ve uzun süredir ortadan kaybolan Reza Zarrab'ın yeniden nikah masasına oturduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.06.2024 - 13:02
Özel dedektiflerin bile bulamadığı Reza Zarrab yeniden evlendi
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Şarkıcı Ebru Gündeş'ten olaylı şekilde boşanan Reza Zarrab'ın, Bursalı sosyetik isim Dilara Altıntop ile evlendiği iddia edildi. 

ABD'deki yargılamada itirafçı olan ve Türkiye'de milyonlarca avro rüşvet dağıttığını itiraf eden Zarrab, daha sonra ortadan kayboldu.

Snob Magazin'in haberine göre Zarrab'ın Bursalı sosyetik Dilara Altıntop ile evlendiği ifade edildi. Geçtiğimiz aylarda Miami'de dünyaevine girdiği iddia edilen çiftin bu hamlesinin büyük yankı uyandırması bekleniyor. Öte yandan çiftin nikahında çekildiği söylenen bir fotoğraf da servis edildi.


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