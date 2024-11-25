Özel rotalar, gurme yemekler: Bu trenin tek yönlü bileti sadece 10 bin dolar

Yayınlanma: 25.11.2024 - 11:13

Güncelleme: 25.11.2024 - 11:13

Suite Shiki-Shima, Japonya’nın doğu bölgelerinde benzersiz bir tren yolculuğu deneyimi sunan, dünyanın en lüks trenlerinden biridir.

Japonya’da yüksek kaliteli tren servislerine talep gün geçtikçe artıyor. Japon bir demiryolu şirketi gökyüzü manzaralı, lüks küvetler ve koyu renk ahşap iç mekanlara sahip yeni bir lüks trenin seferlerini başlattı.

İlk seferini 2017 yılında 33 yolcu ile gerçekleştiren trenin amacı yüksek gelirli turistlere hizmet vermek. İçinde Japon geleneklerine uygun, özel odunlardan ve hasırlardan yapılan matlar ve banyo kabinleri var.

Yolcular canlı müzik eşliğinde oldukça lüks bir akşam yemeği yiyebiliyor. Fakat bu trene ilgi o kadar yoğun ki bütün koltuklar dolu.

Shiki Shima adındaki trenin vagonları altın kaplama. Tren Japonya’nın Tokyo ile Hokkaido şehirleri arasında sefer yapıyor.

Yolculuğa katılan 33 yolcu hareket noktalarındaki bazı kaplıca otellerinde durarak tedavi ediliyor. Gökyüzü de dahil, her yeri görebilmek için trenin 2 vagonu komple camdan yapılmış.

2011’de Tsunami’de yıkılan bölgeden de geçen Shiki Shima, yolcularına yıkım sonrası yeniden doğuşun nasıl olduğunu da gösteriyor.