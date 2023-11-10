Yayınlanma: 10.11.2023 - 12:16

Güncelleme: 10.11.2023 - 12:16

Bir Derdim Var dizisinin konusu, nerede çekildiği ve oyuncularının kimler olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat'ın rol aldığı Bir Derdim Var dizisi hakkında arama motorlarında araştırmalar hız kazandı. Peki Bir Derdim Var dizisinin konusu nedir? Bir Derdim Var dizisinin oyuncuları kimdir? Bir Derdim Var dizisi uyarlama mı?

BİR DERDİM VAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bir Derdim Var, ergenlik sorunlarıyla boğuşan gençlerin hayatına odaklanıyor. Nilüfer Toska, meslektaşlarının hep bir adım önünde olan başarılı bir doktordur. Nilüfer, türlü sorunlarla boğuşan gençlerin hayatına dokunmaya çalışırken, mesleğini tehlikeye sokacak büyük sırrı onun peşini bırakmaz. Bu sırada kendisini tavizsiz Savcı Ömer ile büyük bir çatışmanın içerisinde bulur.



BİR DERDİM VAR DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMDİR?

Bir Derdim Var dizisinin başrolünde Birce Akalay ve Mert Fırat yer almaktadır.

Dizinin diğer oyuncuları ise şöyle:

Engin Hepileri - Savaş Dönmez

Neslihan Arslan - Damla

Erdem Şenocak - Yusuf Eymen

Başak Gümülcinelipoğlu - Sibel

İdil Sivritepe - İpek Şenay

Sami Aksu - Murat

Şennur Nogaylar - Nimet

Eylül Ersöz - Genç Nilüfer

Ata Artman - Kuzey

Ava Yaman - Özge

Esila Umut - Leyla

Ata Berk Mutlu - Arif

Ezgi Gör - Ferda

Efe Poylu - Burak

BİR DERDİM VAR DİZİSİ UYARLAMA MI?

Bir Derdim Var dizisi İtalyan yapımı olan ve 2019 yılında vizyona giren "Oltre La Soglia" (On The Brink) filminden uyarlamadır.

BİR DERDİM VAR DİZİSİ HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANMAKTADIR?

Bir Derdim Var dizisi perşembe günleri saat 20.00'da yani Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır.