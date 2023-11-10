Bir Derdim Var dizisinin konusu nedir? Bir Derdim Var dizisinin oyuncuları kimdir? Bir Derdim Var dizisi uyarlama mı?
Bir Derdim Var dizisi 9 Kasım Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında ilk kez izleyicisi ile buluştu. Ünlü isimleri kadrosunda bulunduran dizinin konusu, oyuncuları ve uyarlama olup olmadığı merak ediliyor. Peki Bir Derdim Var dizisinin konusu nedir? Bir Derdim Var dizisinin oyuncuları kimdir? Bir Derdim Var dizisi uyarlama mı?
Bir Derdim Var dizisinin konusu, nerede çekildiği ve oyuncularının kimler olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat'ın rol aldığı Bir Derdim Var dizisi hakkında arama motorlarında araştırmalar hız kazandı. Peki Bir Derdim Var dizisinin konusu nedir? Bir Derdim Var dizisinin oyuncuları kimdir? Bir Derdim Var dizisi uyarlama mı?
BİR DERDİM VAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Bir Derdim Var, ergenlik sorunlarıyla boğuşan gençlerin hayatına odaklanıyor. Nilüfer Toska, meslektaşlarının hep bir adım önünde olan başarılı bir doktordur. Nilüfer, türlü sorunlarla boğuşan gençlerin hayatına dokunmaya çalışırken, mesleğini tehlikeye sokacak büyük sırrı onun peşini bırakmaz. Bu sırada kendisini tavizsiz Savcı Ömer ile büyük bir çatışmanın içerisinde bulur.
BİR DERDİM VAR DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMDİR?
Bir Derdim Var dizisinin başrolünde Birce Akalay ve Mert Fırat yer almaktadır.
Dizinin diğer oyuncuları ise şöyle:
Engin Hepileri - Savaş Dönmez
Neslihan Arslan - Damla
Erdem Şenocak - Yusuf Eymen
Başak Gümülcinelipoğlu - Sibel
İdil Sivritepe - İpek Şenay
Sami Aksu - Murat
Şennur Nogaylar - Nimet
Eylül Ersöz - Genç Nilüfer
Ata Artman - Kuzey
Ava Yaman - Özge
Esila Umut - Leyla
Ata Berk Mutlu - Arif
Ezgi Gör - Ferda
Efe Poylu - Burak
BİR DERDİM VAR DİZİSİ UYARLAMA MI?
Bir Derdim Var dizisi İtalyan yapımı olan ve 2019 yılında vizyona giren "Oltre La Soglia" (On The Brink) filminden uyarlamadır.
BİR DERDİM VAR DİZİSİ HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANMAKTADIR?
Bir Derdim Var dizisi perşembe günleri saat 20.00'da yani Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır.
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