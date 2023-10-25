Özge Özpirinçci'den 'SOLOTÜRK' paylaşımı: 'Gözünüz gökyüzünde olsun!'

Yayınlanma: 25.10.2023 - 23:50

Güncelleme: 25.10.2023 - 23:50

Babası Kadri Emrah Özpirinçci'yi kaybetmenin acısıyla sarsılan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne günler kala kişisel sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Adana'da karşılaştığı SOLOTÜRK pilotlatrıyla fotoğraf çekilen oyuncu, o anları Instagram'dan paylaştı.

"GÖZÜNÜZ GÖKYÜZÜNDE OLSUN"

Oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Anadolu Kartalları filmi ile başlayan tanışıklığımın katlanarak büyüdüğünü dün Adana sokaklarında çekim yaparken gökyüzünde uçan F16 gösteri uçağı olan SoloTürk’ü görünce yaşadığım heyecandan bir kere daha anladım! 26 Ekim Perşembe günü Adana Çukurova Üniversitesi semalarında saat 16.00’da gösteri uçuşları olacakmış. Oralardaysanız gözünüz gökyüzünde olsun ve bu gösteriyi kaçırmayın derim! @soloturk Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en güzel gururlarından biridir!”

NE OLMUŞTU?

Özge Özpirinçci; pilot olmayı hayal eden 5 gencin Anadolu Kartalı Tatbikatı hikayelerini konu alan ve 2011'de vizyona giren Anadolu Kartalları filminde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşmıştı.