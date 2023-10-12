Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin acı günü

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası Kadri Emrah Özpirinçci hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2023 - 15:03
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin acı günü
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Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, babasının ölümüyle sarsıldı.

Ünlü oyuncunun uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası Kadri Emrah Özpirinçci hayatını kaybetti. Özpirinçci'nin cenazesi, cumartesi günü Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.



Özge Özpirinçci

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