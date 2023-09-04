Ekranlara dönmüştü: Özge Özpirinçci’nin partneri belli oldu

Yayınlanma: 04.09.2023 - 13:16

Güncelleme: 04.09.2023 - 13:16

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Serenay Sarıkaya‘yla başrol oynadığı 'Kimler Geldi, Kimler Geçti' dizisindeki sahnelerini tamamlamak üzere olan Akdülger, daha sonra 'Sandık Kokusu' için hazırlık yapmaya başlayacak.

Aile ilişkilerini ele alan dizinin genel yönetmenliğini Zeynep Günay, yönetmenliğini ise Nezaket Coşkun yapacak. Özpirinçci, henüz kanalı netleşmeyen dizide 3 çocuk annesi Karsu rolüne hayat verecek.