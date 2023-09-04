Ekranlara dönmüştü: Özge Özpirinçci’nin partneri belli oldu

O3 Medya'nın Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün yazdığı yeni dizisi 'Sandık Kokusu'nun hazırlıkları sürüyor. Dizide başrol Özge Özpirinçci'ye Metin Akdülger eşlik edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2023 - 13:16
Ekranlara dönmüştü: Özge Özpirinçci’nin partneri belli oldu
Abone Ol google-news

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Serenay Sarıkaya‘yla başrol oynadığı 'Kimler Geldi, Kimler Geçti' dizisindeki sahnelerini tamamlamak üzere olan Akdülger, daha sonra 'Sandık Kokusu' için hazırlık yapmaya başlayacak. 

Aile ilişkilerini ele alan dizinin genel yönetmenliğini Zeynep Günay, yönetmenliğini ise Nezaket Coşkun yapacak. Özpirinçci, henüz kanalı netleşmeyen dizide 3 çocuk annesi Karsu rolüne hayat verecek.


Player Alanı
Özge Özpirinçci dizi Metin Akdülger

İlgili Haberler

Setlere uzun süre ara vermişti: Yeni partneri belli oldu!

Setlere uzun süre ara vermişti: Yeni partneri belli oldu!
Hande Erçel ekrana dönüyor! Partneri de belli! Dizi ne zaman ekranda açıklandı

Hande Erçel ekrana dönüyor! Partneri de belli! Dizi ne zaman ekranda açıklandı
Çağatay Ulusoy'un Kubra dizisindeki partneri belli oldu

Çağatay Ulusoy'un Kubra dizisindeki partneri belli oldu

En Çok Okunan Haberler