Ekranlara dönmüştü: Özge Özpirinçci’nin partneri belli oldu
O3 Medya'nın Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün yazdığı yeni dizisi 'Sandık Kokusu'nun hazırlıkları sürüyor. Dizide başrol Özge Özpirinçci'ye Metin Akdülger eşlik edecek.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Serenay Sarıkaya‘yla başrol oynadığı 'Kimler Geldi, Kimler Geçti' dizisindeki sahnelerini tamamlamak üzere olan Akdülger, daha sonra 'Sandık Kokusu' için hazırlık yapmaya başlayacak.
Aile ilişkilerini ele alan dizinin genel yönetmenliğini Zeynep Günay, yönetmenliğini ise Nezaket Coşkun yapacak. Özpirinçci, henüz kanalı netleşmeyen dizide 3 çocuk annesi Karsu rolüne hayat verecek.
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