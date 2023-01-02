Özge Ulusoy'a tehdit: 'Şoku atamıyorum üzerimden'
Babasını kazada kaybeden Özge Ulusoy, 'Kaza değil, cinayet' açıklamalarının ardından sosyal medyadan aldığı tehdidi paylaştı.
Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy 4 Aralık günü Ankara'da trafik kazasında hayatını kaybetmişti.
73 yaşındaki Haydar Ulusoy'a cipiyle çarparak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan Elif N. hakkında, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.
Bu ölümün ardından 'Kaza değil, cinayet' açıklaması yapan Ulusoy, babasına çarpan sürücünün dayısı olduğunu iddia eden bir kişi tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Ulusoy, tehdit mesajını sosyal medya hesabında paylaştı.
Ulusoy, yaptığı paylaşımda "“Ben babamın hakkını arayıp gerçeği söyleyip adalet isteyince bir de tehdit mi ediyorsunuz? Sen kimsin?” dedi.
"HALA ŞOKU ATAMIYORUM ÜZERİMDEN"
Ulusoy sonrasında yaptığı paylaşımda ise, "Allahım sen bizleri koru bu insanlardan korkunç! Hala şoku ve korkuyu atamıyorum üzerinden tehdit etmek nedir ya?!"
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