Baba acısıyla sarsılan Özge Ulusoy isyan etti: 'Neden bir kazayı örtbas etmek isteyesiniz ki?'

26 Aralık 2022 Pazartesi, 14:39

Manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy’a, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda otomobil çarpmıştı.

Elif N. yönetimindeki cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen Ulusoy'a çarparak, ünlü mankenin babasının hayatının kaybetmesine sebep olmuştu.

Sürücü Elif Nazlı, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"NEDEN BİR KAZAYI ÖRTBAS ETMEK İSTEYESİNİZ Kİ?"

Kaza ile ilgili Kanal D Haber'e konuşan Ulusoy, kazanın detayları ve tutuklanan sürücünün ifadeleri hakkında bilgi verdi.

Olayın bir kaza değil cinayet olduğunu öne süren Ulusoy, tutuklanan sürücünün çelişkili ifadeler verdiğini belirterek "Neden bir kazayı örtbas etmek isteyesiniz ki, adı üzerinde kaza, cinayet örtbas edilir" dedi.

Lojmanlardan alışveriş yapan babasının, fişiyle bunu belgelediğini ifade eden Ulusoy, kaza raporlarında olayla ilgili farklı ifadelerin yer aldığını iddia etti.

"ARABANIN ÜZERİNE DÜŞTÜĞÜNÜ İDDİA EDİYORLAR"

Rapordaki ayrıntıları da gösteren manken, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Onlar da babamın bu noktadan çıktığını, yaya geçidine gitmeyip oradan ileriye geçip refüje çıkıp, arabanın üzerine düştüğünü ya da atladığını iddia ediyorlar. Oysa elinde poşetlerle buradan buraya gitmez. Otopsi raporunda da bütün yaraları sol tarafında. Buradan gelse zaten sağdan vurulması gerekiyor."

Ulusoy, kaza sonrası verilen ifadelerin ve olay yeri krokisinin de doğru olmadığını iddia etti.

Tutuklanan sürücünün ifadesine değinen ünlü isim, "Komple çelişkilerle dolu! Fren yaptığını söylüyor, fren izi yok! 50 km'nin altında gittiğini söylüyor ve hafif sağa kırdığını söylüyor. Bunların hepsi yalan. Babama 50 km'nin altında çarpsaydı, babam şu anda hastanedeydi. Merhamet yok, herkese yalan söylüyorlar, böyle bir vicdansızlık olabilir mi?" ifadelerini kullandı.