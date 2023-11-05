Yayınlanma: 05.11.2023 - 13:09

Güncelleme: 05.11.2023 - 13:09

Dilan ve Engin Polat çiftini yakın takibe alan avukat Feyza Altun bu sefer sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz'ü işaret etti. Yurttaşlar, bu çiftin kim odluğunu merak etti. Peki, Özlem Lina Öz ve Taylan Tayyar Öz kimdir, kaç yaşında? Özlem Lina Öz ve Taylan Tayyar Öz ne iş yapıyor?

ÖZLEM LİNA ÖZ KİMDİR?

Özlem Lina Öz, 17 Kasım 1989 tarihinde dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nü tamamladı. Eğitimini tamamlandıktan sonra Op. Dr. Tayyar T. Öz ile hayatını birleştirdi. Üç kız çocukları olan Özlem Lina Öz, dördüncü bebeğini bekliyor.

Özlem Öz'ün kullanıcı adı "ozlemlinaoz" olup takipçi sayısı 2 milyonun üzerinde. Sosyal medyanın etkisiyle tanınan ve popülerliği hızla artan bu genç kadın, dikkat çekici paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

TAYYAR TAYLAN ÖZ KİMDİR?

Dr. Tayyar Taylan Öz 1987 yılında Kahramanmaraş’ın Süleymanlı Kışla köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Süleymanlı köyünde tamamlayan Öz, Lise eğitimini Kahramanmaraş İbrahim Çalık Lisesinde Tamamladı. istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandı.ı TUS sınavında İstanbul Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölününü kazandı. 5 yıl sonra Ortopedi ve travmatoloji uzmanı ünvanını aldı. Mecburi görevini Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesinde yaptı.

FEYZA ALTUN ÖZ ÇİFTİNİ İŞARET ETTİ

Avukat Feyza Altun, ünlü sosyal medya fenomeni çiftle ilgili açıklamalarda bulundu.

Altun, sosyal medyada Özlem Lina Öz olarak tanınan Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Öz'ün Polat ailesiyle benzerliklerine dikkat çekti.

Altun önce, "Bu Tayyargiller sürekli sağlık beyanında bulunuyor. Adam ortopedistmiş ama gece gündüz krem ve içinde bal olan bir ürünü 1 yaş altında çocuklara öneriyor. Daha önce sağlık beyanından 340 bin TL ceza yemişler" dedi.

Ardından çiftin videosunu paylaşarak, "Bu Tayyargiller size tanıdık geliyor mu? Dandik kremler ve bebekler için macun satarak havuzlu villalarda yaşıyor, Range'lere biniyorlar..." diye yazdı.

Sosyal medya kullanıcılarının çiftle ilgili paylaşımlarına da yer veren Feyza Altun, Özlem ve Tayyar Öz'ün çekiliş yapıp, kendi yönettikleri hesaplara kazandırdığını ve hemen kullanıcı adını değiştirdikleri gibi iddialar olduğunu belirtti.