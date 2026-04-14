Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Cem Öcal, uzun süredir mücadele ettiği hastalıklar nedeniyle 46 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Özlem Tekin'in eski eşi Cem Öcal kimdir? Cem Öcal neden öldü?

CEM ÖCAL KİMDİR?

Cem Öcal, Türk rock müzik sahnesinde yer almış ve çeşitli projelerde bulunmuş bir müzisyen olarak bilinmektedir.

CEM ÖCAL'IN ÖZEL HAYATI

Cem Öcal, 2008 yılında Özlem Tekin ile evlenmiş, çift 2011 yılında yollarını ayırmıştı.

CEM ÖCAL NEDEN ÖLDÜ?

Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Özlem Tekin’in eski eşi ve uzun yıllar sahnelerde vokalist olarak yer alan Cem Öcal’dan acı haber geldi.

Bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen Öcal’ın kemoterapi sürecinde olduğu öğrenildi.

Son dönemde sağlık durumunun ağırlaştığı ifade edilirken, sanatçının evinde yaşamını yitirdiği belirtildi.