Pahalı serumlara rakip! Saç dökülmesini durdurmak için doğal yöntem...

Saç dökülmesi ve cansız saç görünümü, pek çok kişinin ortak estetik kaygıları arasında yer almaktadır. Kozmetik sektöründe binlerce liralık şampuan ve serumlar çözüm olarak sunulsa da, en etkili sonuçların bazen en doğal yöntemlerden alındığı bilinmektedir. İşte biberiye suyunun faydaları...

SAÇ KÖKLERİ UYARILMALI

Biberiye suyunun en temel işlevi, saç derisindeki kan akışını artırmasıdır.

Beslenme: Kan dolaşımının hızlanmasıyla birlikte saç foliküllerine (köklerine) giden oksijen ve besin miktarının arttığı, bunun da saçın uzama hızını tetiklediği ifade edilmektedir.

Erken Beyazlama: Ayrıca biberiyenin antioksidan özelliği sayesinde, saçların erken beyazlamasını yavaşlatmaya yardımcı olabileceği de belirtilmektedir.

BİBERİYE SUYU NASIL HAZIRLANMALI?

Evde doğal saç toniği hazırlamak için şu adımların titizlikle uygulanması gerekmektedir:

Malzemeler: Bir tencereye yaklaşık 2 su bardağı su ve 2-3 dal taze biberiye (veya 1 yemek kaşığı kuru biberiye) eklenmelidir.

Kaynatma: Su kaynamaya başladıktan sonra ocağın altı kısılmalı ve 5 dakika daha kaynatılmalıdır.

Demleme: Ocağın altı kapatıldıktan sonra tencerenin kapağı kapalı tutularak, suyun tamamen soğuması ve renginin kırmızı/kahverengiye dönmesi beklenmelidir.

Süzme: Soğuyan karışım süzülerek boş bir sprey şişesine doldurulmalıdır.

NASIL UYGULANMALI?

Hazırlanan tonikten maksimum verim alabilmek için kullanım şekline dikkat edilmelidir.

Masaj Yapılmalı: Biberiye suyu, temiz saç diplerine püskürtülmeli ve parmak uçlarıyla 2-3 dakika boyunca dairesel hareketlerle masaj yapılarak deriye nüfuz etmesi sağlanmalıdır.

Durulama Gerektirmez: Yağlı bir yapısı olmadığı için saçta ağırlık yapmaz; bu nedenle uyguladıktan sonra saçın yıkanmasına gerek duyulmamaktadır.

Saklama Koşulu: Hazırlanan karışımın buzdolabında saklanması ve en fazla 1 hafta içinde tüketilmesi gerektiği, aksi takdirde bozulabileceği unutulmamalıdır.

KİMLER DİKKAT ETMELİ?

Yüksek tansiyon hastalarının ve hamilelerin, biberiye bitkisinin uyarıcı etkisi nedeniyle bu kürü uygulamadan önce hekimlerine danışmaları tavsiye edilmektedir. Ayrıca saç derisinde hassasiyet olan kişilerin, küçük bir bölgede alerji testi yapması önerilmektedir.