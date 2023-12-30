Palamudun yerini aldı: Tanesi 500 lira! D vitamini ve protein deposu

Yayınlanma: 30.12.2023 - 13:47

Güncelleme: 30.12.2023 - 13:49

Sinop'ta balıkçılar tarafından avlanan ve her biri 3 ile 5 kilogram ağırlığında olan torikler, tezgahlarda tanesi 500 TL'den satışa sunuluyor.

Sinop'ta balık tezgahlarında yerini alan torik 500 TL'den satılıyor. Balık satıcısı İbrahim Gündoğdu, "Son bir haftadır torik bol, palamut bu sene hiç olmadı. Fakat onun büyüğü torik bu sene palamudun yerini aldı. Torik, palamut kadar lezzetli bir balık ve seveni çok" dedi.

TORİK BALIĞI NASIL TEMİZLENİR?

Torik balığını temizlemek oldukça basittir. Temizleme adımları şu şekildedir:

Baş Kısmını Kesme: Torik balığının başı kesilerek temizlemeye başlanılır.

İç Organları Çıkarma: Kesilen baş kısmından sonra balığın iç organları çıkarılır.

Pulları Temizleme: Balığın pulları bir bıçak yardımı ile temizlenir.

İncelemek ve Yıkamak: İç organları temizlendikten sonra balık iyice durulanır.

Temizlenmiş torik balığı, tercihlere göre pişirilmeye hazır hale gelir.

TORİK BALIĞI NASIL PİŞİRİLİR?

Torik balığı, çeşitli pişirme yöntemleriyle hazırlanabilir. Izgara, fırın, buğulama veya tavada kızartma gibi yöntemlerle pişirilebilir. Izgara yapıldığında torik balığının doğal lezzeti daha belirgin hale gelir. Fırında pişirme, balığın suyunu ve besin değerini korumasına yardımcı olabilir. Tava veya kızartma, hızlı ve lezzetli bir seçenektir.