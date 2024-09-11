Pamuk hasadını yok ediyor! Aydın'da pamukta unlu bit mücadelesi sürüyor

Yayınlanma: 11.09.2024 - 15:03

Güncelleme: 11.09.2024 - 15:03

Aydın tarımının tansiyonunu belirleyen pamukta sezon hareketliliği devam ederken, beyaz altın üreticileri de ürünlerine gözü gibi bakmaya devam ediyor. Pamuk üretim alanlarında yapılan kontrollerde ise bazı bölgelerde pamuk unlu biti hastalığı tespit edildi. Hastalıkla mücadele çalışmaları da aralıksız devam ederken, konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden pamuk unlu bitine karşı açıklama yapıldı. Özellikle pamuğun lif kalitesini düşüren hastalıkla mücadele konusunda yayınlanan tavsiyede kimyasal mücadelenin yanında kültürel mücadelenin de önemine dikkat çekildi.

Pamuk unlu biti hakkında bilgi veren Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yaptığı açıklamada “İlimizde pamuk alanlarında görülen pamuk unlu biti zararlısına karşı bitki büyüme dönemindeki kadar hasat dönemindeki, mücadelede de önemlidir. Zararlının çok sayıda pamuk, domates, biber, bamya, ayçiçeği, susam, yabancı otlar gibi konukçusu bulunmaktadır. Bitki sap ve artıklarında kışlamaktadır. Bitkilerin çatlak ve yarıklarına saklanır. Zararlı, insan, hayvan ve tarım makinalarına tutunarak yayılabilir. Rüzgar, yağmur ve su yolları gibi doğal taşıyıcılarla bulaşmış alanlarda hızla yayılma yeteneğine sahiptir. Ekonomik zararının yüksek olması, istilacı bir zararlı olması, gelecek yıllara yayılımının hızlı olması ve mücadelesinin zor olması sebebiyle kimyasal mücadele yanında kültürel mücadelede oldukça önemlidir. Zararlının tespit edildiği alanların bitişiğinde alternatif konukçu bitki ekilmemelidir. Bulaşık bitki artıkları imha edilmelidir. Hasattan sonra pamuk sap ve artıkları kırılmalı, derin sürüm yapılmalı ve münavebe uygulanmalıdır. Üretim alanı ve çevresinde zararlıya konukçuluk edebilecek yabancı otlarla mücadele edilmelidir. Hasat dönemindeki tarım alet ve makinalarının temizliği, pamuk unlu biti ruhsatlı kimyasallarla ilaçlanması, zararlının gelecek yıllarda bulaşma oranını düşürülmesinde önemlidir” ifadeleri yer aldı.