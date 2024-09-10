Şanlıurfa’da hasat sabahın erken saatlerinde başlıyor: Hem tatlı hem acı

Yayınlanma: 10.09.2024 - 15:28

Güncelleme: 10.09.2024 - 15:28

lkbaharda fide olarak ekilen, bakım ve sulamanın ardından ürünü elde edilen biberler bu yıl kavurucu sıcağın etkisi ile erken hasat edilmeye başlandı. Tarlada yetişen biber, sıcağın etkisi ile çabuk olgunlaşıp kırmızı rengi alıyor. Bu da tarlada çalışan işçilerin işini daha da zorlaştırıyor. Tadı ve kokusuyla birçok yemeğe lezzet katan, tescilli kırmızı renkteki biberler, kadınlar tarafından toplandıktan sonra yıkanarak ayıklanıyor.

Gölgelik bir alana getirilen biberler, temizlendikten sonra doğranarak yere serilen bezlerin üzerine dökülüyor. Güneş altında kurutulmaya bırakılan biberler, çeşitli işlemlerden geçerek isot (pul biber) veya biber reçeline dönüşüyor.

Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Dikili Mahallesi'nde devam eden hasat ile ilgili konuşan işçiler, sabahın erken saatlerinde başlayan hasat mesaisinin sıcak hava nedeniyle 14.00 itibarıyla son bulduğunu söyledi.