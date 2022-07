'Pandemi' sinemayı vurdu: Beyoğlu Sineması, 20 günlüğüne kapılarını kapattı

29 Temmuz 2022 Cuma, 12:18

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) birçok sektörü vurdu. Bu süreçten etkilenen sektörlerden biri sinema salonları oldu. Bu süreç içerisinde dijital platformlar Türkiye'de de büyük seyirci kitlesi yakaladı. Ancak sinema salonları boşaldı.

20 GÜN KAPALI KALACAK

Sinema denilince akıllara gelen 1989 yılında kurulan Beyoğlu Sineması da 20 gün kapattığını duyurdu. Açık kalarak her geçen gün daha fazla zarara uğradıklarını belirten Beyoğlu Sineması yönetimi, işletmeyi devretmek için görüşmelere başladığını duyurdu.

Beyoğlu'nda bulunan bir başka sinema salonu ise Cinemajestic. 2003 yılından beri faaliyet gösteren bu sinema salonu da boş kaldı. Çalışanlar işletmenin çay ve kahve servisi için daha yoğun kullandığını belirtiyor.

Sinema salonlarını tercih etmeyenler ise dijital platformlardan film izlemenin daha rahat olduğunu savunuyor.

"FAL BAKTIRIYORUZ O ŞEKİLDE BURAYI DÖNDÜRÜYORUZ"

Beyoğlu'nda bulunan Cinemajestic'in makinisti Ali Koçoğlu, pandemi boyunca yaşadıkları zorlukları anlatarak, "Ayakta durmak için çay ve kahve satıyoruz. Sinemaya gelen giden yok, her hafta 4 yeni film değiştiriyoruz, gelen yok. Pandemi bizi mahvetti, vakalar tekrar arttı. Korkuyorlar vakalardan dolayı gelmiyorlar. Yeni film getiriyoruz ama kimse gelmediği için makineleri boşuna açıyoruz. İnsanların haftada bir gün sinemaya gelmeleri lazım. Fal baktırıyoruz o şekilde burayı döndürüyoruz. Eğer bunlar olmasa biz de kapatırız. Çay, kahve satarak geçimimizi sağlıyoruz. Sinemalar teker teker kapanıyor bir biz kaldık. Ayakta durmak için mücadelemiz devam ediyor, nereye kadar gideceğini Allah bilir. 30 senedir buradayım, hayatımda böyle bir şey görmedim. Eskiden ben sabah geldiğimde kuyruk olurdu, yetiştiremezdik. Şimdi ne duruma geldi bakın kimseler yok. Ne gişeci var ne bir şey" diye konuştu.

"HER TARAFA BORCU VAR"

10 yıldır Beyoğlu Sineması'nın bulunduğu Halep Pasajı'nda çalışan Mehmet Aktaş, "Salgın nedeniyle toplu yerlerde bulunmaktan insanlar çekiniyorlardı. Zamanla yasaklar kalkınca burada bir etkinlik de yapıldı. Binlerce insan geldi ama kimisi önlemini almıştı, kimisi almamıştı ama sonuçta iş yaptı. Şimdi iş yok, görmüşsünüzdür '20 gün kapalıyız' yazısı var. Onun öncesinde de kapalıydı. Yönetimin kirasının ödenmesi lazım, 90 bin lira elektrik faturası var, elektrik idaresi gelip kesiyor onlar açıyor. Su faturası da aynı şekilde. Her tarafa borcu var" dedi.

"ZARARIN ARTMASINDAN İSE KAPALI KALMASINI TERCİH ETMEK DURUMUNDA KALDIK"

Beyoğlu Sineması yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise maddi zarara uğramamak için sinemanın bir süre kapatıldığını belirterek, "Şu an için Beyoğlu Sineması aktif olarak açık kalabilecek maddi yükümlülüklere sahip değil. Biz de bu süreçte açık kalarak her geçen gün zararın artmasından ise kapalı kalmasını tercih etmek durumunda kaldık. Bu konuyla ilgili gerek mal sahipleriyle, gerek dağıtımcılarla, gerek ise işletmeyi devredebileceğimiz opsiyonlar için görüşüyoruz. Ama şu an için herhangi bir gelişme yok" ifadeleri kullanıldı.

"EVDE İZLEMEK RAHAT GELİYOR AMA ASLINDA SİNEMA SALONU DAHA GÜZEL"

Beyoğlu'nda bir sinema salonunda ise yalnızca 3 izleyici vardı. İzleyicilerden Necati Eyüpoğlu, "Tek başıma daha rahat, daha konforlu hissediyorum. Dizi platformları arttığı için insanlar daha az sosyalleşiyorlar. Evde izlemek daha rahat geliyor ama aslında sinema salonu daha güzel" diye konuştu.

"FİLMLERİN HEPSİ İNTERNETTE VAR"

Evde film izlemenin daha güvenli olduğunu belirten Ahmet Mecitoğlu, "Artık sinemaya gidilmiyor. Ayda bir kez belki gidiliyor. Filmlerin hepsi internete olduğu için oradan izlemek daha mantıklı geliyor" dedi.

"EVDE SİNEMA ORTAMI OLUŞTURUYORUZ"

Semiha Aydın ise "Başka alternatiflerle izliyoruz, evde sinema ortamı oluşturuyoruz" dedi.