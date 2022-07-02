Dünyaca ünlü sinema oyuncusu Joe Turkel yaşamını yitirdi

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 08:43

The Shining ve Blade Runner gibi filmlerle adını unutulmazlar arasına yazdıran ünlü oyuncu Joe Turkel, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Karakter oyuncusu olarak sinema tarihine adını yazdıran Turkel'ın Santa Monica'da tedavi gördüğü St. John's Hastanesi'nde öldüğü açıklandı.

100'ü aşkın film ve dizide rol alan Turkel, Stanley Kubrick'in 3 filmi The Killing, Paths of Glory ve The Shining'de rol aldı.

1982 yapımı Blade Runner'da da Eldon Tryrell karakterini canlandırdı.

JOE TURKEL KİMDİR?

1927 Brooklyn doğumlu olan Turkel, 17 yaşında ABD ordusuna katıldı. İkinci Dünya Savaşı'nda ABD ordusuyla birlikte Nazilere karşı savaştı.

Hayatta kalmayı başaran Joe Turkel, savaş bitiminde Kaliforniya'ya taşınarak oyuncu oldu. İlk filmi 1948 yapımı City Across the River'dı.

Devamında King Rat, The Sand Pebbles, The St. Valentine's Day Massacre gibi yapımlarda da izlediğimiz Turkel'in son filmi The Dark Side of The Moon oldu. Ayrıca Bert I. Gordon'ın üç filmi Tormented, The Boy and the Pirates ve Village of the Giants'ta da göründü.

Televizyonda ise The Life and Legend of Wyatt Earp, Sky King, Tales from the Darkside, S.W.A.T, Ironside, Miami Vice, Bonanza, The Andy Griffith Show, The Untouchables gibi dikkat çeken yapımlarda yer aldı.

Turkel'in ölümünden kısa bir süre önce anılarından derlenen "The Misery of Success" adlı kitabın önümüzdeki yıl yayınlanacağı açıklanmıştı. Turkel'ın 2 oğlu ve 2 üvey kızı bulunuyordu.