Pankreas kanserinde tedavi umudu: Kanser türlerinde yüzde 62'lik tümor kaybı yaşandı

Virginia’daki Fralin Biyomedikal Araştırma Enstitüsü’nde görevli bilim insanları, kanser hücrelerinin hayatta kalmak için bağımlı olduğu PRMT5 enzimini hedef alan yeni bir tedavi kombinasyonu geliştirdi. Araştırma, özellikle CDKN2A ve MTAP genleri eksik olan akciğer, beyin ve pankreas kanserlerinde yüksek başarı potansiyeli gösteriyor.

PRMT5 ENZİMİ NEDEN ÖNEMLİ?

PRMT5, normalde hücre büyümesini düzenlemeye yardımcı bir enzim. Ancak bazı kanser türlerinde, özellikle tümör baskılayıcı CDKN2A ve MTAP genlerinin eksikliğinde, tümör hücreleri bu enzime bağımlı hale geliyor. Araştırma ekibi, bu zayıf noktayı hedef alan “MTA-kooperatif PRMT5 inhibitörleri” ile önemli sonuçlar elde etti.

KOMBİNASYON TEDAVİSİ DAHA ETKİLİ

Çalışmada, PRMT5 inhibitörleri tek başına kullanıldığında kanser hücrelerinin kısa sürede direnç geliştirdiği tespit edildi. Ancak bu ilaçlar, kanser hücrelerinin büyüme ve bölünme sinyallerini yöneten “MAP kinaz yolu”nu bloke eden ilaçlarla birlikte kullanıldığında, hücre ölümünde belirgin artış sağlandı.

DENEYLERDE ÇARPICI SONUÇLAR

Fare modelleri üzerinde yapılan testlerde, akciğer kanseri örneklerinde tedavi gören farelerin %62,5’inde tümörler tamamen kayboldu. Dahası, ilaç kesildikten sonra bile bu sonuçlar korundu. Preklinik deneylerde kombinasyon tedavisi iyi tolere edildi; farelerde kilo kaybı veya ciddi yan etkilere rastlanmadı.

DAHA FAZLA KANSER TÜRÜNDE UMUT

Araştırmacılar, bu yöntemin sadece akciğer, beyin ve pankreas kanserleri değil; melanom ve mezotelyoma gibi diğer agresif kanser türlerinde de etkili olabileceğini düşünüyor. Özellikle melanom, en tehlikeli cilt kanseri türü; mezotelyoma ise genellikle akciğer zarını etkileyen ölümcül bir hastalık.