Panseksüel nedir? Panseksüel kime denir? Panseksüel anlamı nedir?
Hoşlanma veya aşık olma kriterlerinin cinsiyet ile ilgisi olmadığı panseksüel bireyler için erkek, kadın, binary, trans erkek, trans kadın ve interseks ayrımı yoktur. "Panseksüel" nedir? "Panseksüel" ne demek? "Panseksüellik" tanımı nedir?
Panseksüellik, bir cinsiyet kalıbı ya da tanımı içerisinde kendini tanımlamayan her kişiye duyulan ilgiyi kapsamaktadır. Panseksüel nedir? Panseksüel kime denir? Panseksüel anlamı nedir?
Panseksüellik, kişilere cinsel, romantik veya duygusal boyutta cinsiyet kimliklerinden bağımsız bir çekim hissedildiği bir yönelimdir. Panseksüel bireyler, kişilere karşı çekimlerinde cinsiyetin bir rol oynamamasından ötürü kimi zaman kendilerini "cinsiyet körü" olarak da tanımlamaktadır.
ETİMOLOJİK KÖKEN
"Panseksüel" kelimesinin kökeni etimolojik olarak Yunancada "her şey" anlamına gelen "pan"dan geliyor.
Panseksüel Onur Bayrağı, panseksüel topluluğun görünürlük ve bilinirliğini artırmak, panseksüelliği biseksüellikten ayırmak için tasarlanmıştır. Panseksüel bayrağı üzerinde 3 renk vardır. Yatay şekilde sırasıyla;
* Pembe
* Sarı
* Mavi
Panseksüellik kendi başlı başına bir cinsel yönelim olarak da, bazen biseksüelliğin bir alt dalı olarak da tanımlanabilmektedir. Panseksüel bireyler kendilerini tamamen erkek veya kadın olarak tanımlamayan kimselerle de ilişkiye açık olduklarından panseksüellik ikili cinsiyet sistemini de açıkça reddeder. Bu sebepten bazıları panseksüelliğin biseksüellikten daha kapsayıcı bir terim olduğunu savunmaktadır. Panseksüellik ile kıyaslandığında biseksüel teriminin kapsayıcı olup olmadığı LGBT topluluklar arasında, özellikle biseksüel topluluklarda halen tartışma konusudur.
Psikanalizin kurucusu olan Freud, yirminci yüzyıldan itibaren, panseksüelliği, iki varlık arasındaki ilişkide “cinsel arzu kriterinin”, bireyin diğer herhangi bir özelliğinden önce geldiği bir durumu anlatmak için kullandı.
Panseksüel teriminin yerine kimi zaman "Antroseksüel" terimleri kullanılmaktadır. Bu cinsel yönelim, sadece yaşayan insanlara karşı duyulan bir yönelimdir. Nekrofili, zoofili veya ensest gibi psikolojik parafili çeşitleri, panseksüel teriminin sınıfına girmemektedir. Diğer taraftan Panseksüellik estetik temeller üzerine gelişmiş bir cinsel yönelim olup, biyolojik cinsiyet ayrımı yapmaksızın karşı ya da aynı cinse karşı duyulan cinsel hazzın varlığını ifade eder.
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