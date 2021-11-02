Papatya çayının faydaları nelerdir?
Papatya; stresi azaltma, cildi koruma, adet kramplarını yatıştırma, uykuyu düzeltme gibi özellikleri ile biliniyor. Günümüzde kanser ve diyabet gibi hastalıkların tedavisinde etkili olabileceği üzerine araştırmalar sürüyor.Peki papatya çayının faydaları nelerdir?
İnsanlık tarihinin en eski bitkilerinden biri olan papatyanın, pek çok sağlık sorununda tedavi edici özellik taşıdığı öne sürülüyor. Papatya çiçeklerinin toplanıp kurutulması ile elde edilen çay, vücuda sağladığı yararlarıyla biliniyor. Papatya çayı, kafein içermemesinden dolayı yeşil çay ve siyah çayın yerine tüketilebilecek bir içecek olarak düşünülüyor. Mevsim geçişlerinde kendini gösterebilen depresyon, halsizlik, vücut ağrıları, alerji belirtilerinin giderilmesinde etkili olduğu ifade ediliyor.
Papatya çayının faydaları ise şöyle;
UYKU KALİTESİNİ ARTTIRIYOR
Sağlıklı bir uyku düzeni için destek alınabilecek bir bitki çayıdır. Uyku apnesi ve uykusuzluk gibi uyku problemlerinde ve uykuya dalmakta zorluk çeken kişilerin de daha iyi uyumasına yardımcı oluyor.
CİLDİ KORUR
Egzama, dermatit ve sedef hastalığı gibi cilt sorunlarını giderilmesinde kullanılabiliyor. Antioksidan özelliklere sahip papatya, topikal olarak kullanılıyor. İçeriğindeki maddeler sayesinde kırışıklıkları azalttıcı özelliği olduğu ifade ediliyor. Akneye iyi geliyor.
SİNİRLERİ YATIŞTIRIYOR, STRES VE KAYGIYI GİDERİYOR
Papatya çayı, stres ve kaygıdan kurtulmaya yardımcı oluyor. Bu bitki çayının etkisi ile vücudunuzdaki serotonin ve melatonin seviyesini arttırmaya yardımcı oluyor. Hafif ve orta dereceli anksiyete ve depresyon belirtilerini azalttığı söyleniyor. Stresi ve kaygıyı azaltan papatya çayı aynı zamanda migren ve baş ağrısına da iyi geliyor.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN DESTEKÇİSİ
Bağışıklık sistemine olan katkısı üzerine araştırmalar sürüyor olsa da papatya çayı, boğaz ağrısı ve soğuk algınlığı belirtilerini hafiflettiği ile biliniyor.
PAPATYA ÇAYI ADET AĞRILARINI AZALTIYOR
Journal of Agriculture and Chemistryi'de yayınlanan bir araştırmaya göre papatya çayı ağrı kesici ve spazm giderici özelliklere sahip olduğu ifade edildi.
2010 yılında gereçekleşen araştırmanın sonuçları ise şöyle; kadınlar 1 ay boyunca papatya çayı tüketiyor 1 ayın sonunda adet kramplarında belirgin bir azalmanın olduğu gözlemleniyor. Araştırmaya katılan kadınlar, adet döneminde hissedilen endişe ve sıkıntılarda da azalma yaşadığını ifade etti. (Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 13(1):39-42)
KANSERİ ÖNLEYİCİ ÖZELLİK TAŞIYOR
Yapılan araştırmalarda içerisinde bulunan antioksidan apigenin ile meme kanseri, sindirim sistemi, cilt, prostat ve uterus gibi çeşitli kanser hücreleriyle savaşma da yardımcı oluyor. Aynı zamanda bir araştırma da papatya çayının, trioid kanserini önlemeye yardımcı olduğu bulundu.
Editör notu: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Doğru ve kesin tedavi için mutlaka bir doktora başvurulmalı ve uzman görüşü alınmalıdır.
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Doğalgaz, otogaz şimdi de alkol!
- Binance, para çekim işlemlerini askıya aldı
- 300 kilometre hızla bariyere çarptı
- Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli yağış uyarısı
- Programını iptal etti, Türkiye'ye döndü
- Dolar/TL için iki kritik tarih!
- Bakanlık ölüme böyle göz yumdu
- Doğalgaza dev zam!
- Berat Albayrak’ın savcılıktaki dosyası
- AKP'li başkandan firari isme plaket!