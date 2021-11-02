Papatya çayının faydaları nelerdir?

02 Kasım 2021 Salı, 00:00

İnsanlık tarihinin en eski bitkilerinden biri olan papatyanın, pek çok sağlık sorununda tedavi edici özellik taşıdığı öne sürülüyor. Papatya çiçeklerinin toplanıp kurutulması ile elde edilen çay, vücuda sağladığı yararlarıyla biliniyor. Papatya çayı, kafein içermemesinden dolayı yeşil çay ve siyah çayın yerine tüketilebilecek bir içecek olarak düşünülüyor. Mevsim geçişlerinde kendini gösterebilen depresyon, halsizlik, vücut ağrıları, alerji belirtilerinin giderilmesinde etkili olduğu ifade ediliyor.

Papatya çayının faydaları ise şöyle;

UYKU KALİTESİNİ ARTTIRIYOR

Sağlıklı bir uyku düzeni için destek alınabilecek bir bitki çayıdır. Uyku apnesi ve uykusuzluk gibi uyku problemlerinde ve uykuya dalmakta zorluk çeken kişilerin de daha iyi uyumasına yardımcı oluyor.

CİLDİ KORUR

Egzama, dermatit ve sedef hastalığı gibi cilt sorunlarını giderilmesinde kullanılabiliyor. Antioksidan özelliklere sahip papatya, topikal olarak kullanılıyor. İçeriğindeki maddeler sayesinde kırışıklıkları azalttıcı özelliği olduğu ifade ediliyor. Akneye iyi geliyor.

SİNİRLERİ YATIŞTIRIYOR, STRES VE KAYGIYI GİDERİYOR

Papatya çayı, stres ve kaygıdan kurtulmaya yardımcı oluyor. Bu bitki çayının etkisi ile vücudunuzdaki serotonin ve melatonin seviyesini arttırmaya yardımcı oluyor. Hafif ve orta dereceli anksiyete ve depresyon belirtilerini azalttığı söyleniyor. Stresi ve kaygıyı azaltan papatya çayı aynı zamanda migren ve baş ağrısına da iyi geliyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN DESTEKÇİSİ

Bağışıklık sistemine olan katkısı üzerine araştırmalar sürüyor olsa da papatya çayı, boğaz ağrısı ve soğuk algınlığı belirtilerini hafiflettiği ile biliniyor.

PAPATYA ÇAYI ADET AĞRILARINI AZALTIYOR

Journal of Agriculture and Chemistryi'de yayınlanan bir araştırmaya göre papatya çayı ağrı kesici ve spazm giderici özelliklere sahip olduğu ifade edildi.

2010 yılında gereçekleşen araştırmanın sonuçları ise şöyle; kadınlar 1 ay boyunca papatya çayı tüketiyor 1 ayın sonunda adet kramplarında belirgin bir azalmanın olduğu gözlemleniyor. Araştırmaya katılan kadınlar, adet döneminde hissedilen endişe ve sıkıntılarda da azalma yaşadığını ifade etti. (Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 13(1):39-42)

KANSERİ ÖNLEYİCİ ÖZELLİK TAŞIYOR

Yapılan araştırmalarda içerisinde bulunan antioksidan apigenin ile meme kanseri, sindirim sistemi, cilt, prostat ve uterus gibi çeşitli kanser hücreleriyle savaşma da yardımcı oluyor. Aynı zamanda bir araştırma da papatya çayının, trioid kanserini önlemeye yardımcı olduğu bulundu.

Editör notu: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Doğru ve kesin tedavi için mutlaka bir doktora başvurulmalı ve uzman görüşü alınmalıdır.