Paris'i istila ettiler! Tahtakurusu nasıl önlenir? Tahtakurusu neden olur?

Yayınlanma: 05.10.2023 - 11:46

Güncelleme: 05.10.2023 - 11:47

Ülke basınındaki haberlere göre, Paris'te yatakların yanı sıra, tren, metro, sinema ve hastanelerde de görülen tahtakuruları, hükümeti rahatsız edecek kadar büyüyen bir konu oldu.

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede olduğu gibi haşerelerle mücadeleyi de öncelediklerini söyledi.

Veran, Paris'teki tahtakurularının iklim değişikliği nedeniyle çoğaldığını ileri sürdü.

Yabancı basının konuyu gündemine taşıması nedeniyle sorunun büyük gibi gözüktüğünü savunan Veran, hükümetin kararlı bir şekilde konuyu çözüme kavuşturacağını aktardı.

Sosyal medyaya da yansıyan çok sayıda görüntüde tahtakurularının Paris'te hemen her yerde görülmesi nedeniyle kent sakinleri ve esnaf gelecek yıl burada düzenlenecek olimpiyat organizasyonlarının olumsuz etkilenmesinden endişe ediyor.

Uluslararası basında da sık sık haber konusu olan Paris'teki tahtakurusu "istilası" yüzünden muhalefet "ülkenin imajının zarar gördüğü" gerekçesiyle hükümeti eleştirdi.

Sağ ve sol milletvekilleri, yıllar öncede bu soruna dikkati çektiklerini belirterek, hükümeti meseleyi göz ardı etmekle suçladı.

ADRIANA LIMA DA TAHTAKURULARINDAN YAKINDI

Diğer yandan Paris Moda Haftası'na katılmak için Paris'e gelen ünlü model Adriana Lima da, Paris'teki tahtakurularından yakındı.

Lima, Instagram hesabından bir resmini "İpucu... tahtakuruları" ifadesi ve gülücük emojisiyle paylaştı.

Tahtakurusu sorunu ülke gündeminden düşmezken, iktidar kanadı dün, mücadeleye yönelik aralıkta Meclise yasa tasarısı sunacağını duyurmuştu.

TAHTAKURUSU NEDEN OLUR?

Tahtakurusu, ahşapta bulunan ve ahşabı yiyerek zarar veren böceklerden biridir. Tahtakurusu oluşumunun ana nedenleri şunlar olabilir:

Ahşap Malzeme: Tahtakuruları, özellikle nemli veya çürümüş ahşap malzemelerde yaşarlar. Bu böcekler, ahşap evlerde, mobilyalarda, ahşap zeminlerde ve ahşap yapı elemanlarında yaşayabilirler.

Nem: Tahtakuruları, nemli ortamlarda daha sık bulunur. Yüksek nem, ahşap malzemenin çürümesine neden olabilir ve tahtakurularının yaşaması için uygun bir ortam oluşturabilir.

Ahşap Çeşidi: Bazı tahtakuru türleri belirli ahşap türlerini tercih edebilir. Örneğin, odunun türü, tahtakurularının tercih ettiği bir ahşap türü olabilir.

Ahşapta Hasar: Ahşapta çatlaklar, delikler veya zaten başlamış olan çürüme, tahtakurularının kolayca içine girmesine ve yaşamasına neden olabilir.

Yerel İklim: Yerel iklim koşulları, tahtakurularının yayılmasını etkileyebilir. Sıcak ve nemli bölgelerde, tahtakuruları daha yaygın olabilir.

TAHTAKURUSU NASIL ÖNLENİR?

Tahtakurularının evinizde veya yapınızda ortaya çıkmasını önlemek için, ahşap malzemeleri düzenli olarak kontrol edin, nemli alanları kontrol altında tutun, ahşap hasarlarını hızlıca onarın ve gerektiğinde profesyonel böcek kontrol hizmetlerinden yardım alın. Tahtakuruları zararlı olabilir ve ahşap yapılarınıza ciddi zarar verebilirler, bu nedenle önlem almak önemlidir.

Tahtakurularını evinizden veya yapınızdan uzak tutmak için aşağıdaki önlemleri alabilirsiniz:

Ahşap malzemelerinizi düzenli olarak kontrol edin ve çürüme veya hasar görmüş bölgeleri onarın.

Ahşaplarınızı boyayın, vernikleyin veya koruyucu kaplamalarla kaplayın. Bu, tahtakurularının ahşaba erişimini zorlaştırabilir.

Ahşap malzemelerin nem seviyelerini düzenli olarak izleyin. Tahtakuruları nemli ortamları severler, bu nedenle nem seviyelerini düşük tutmak önemlidir.

Ahşap malzemelerinizi nemden korumak için nem alıcıları veya havalandırma sistemleri kullanabilirsiniz.

Ahşap malzemeleri evinizden veya yapınızdan uzak tutmaya çalışın. Özellikle dış mekanlarda ahşap istiflemekten kaçının.

Ev veya yapının içini düzenli olarak temizleyin ve ahşap yüzeyleri toz ve kirten arındırın.

Ahşap mobilyalarınızı düzenli olarak temizleyin ve vakumlayın.

Tahtakurularını uzak tutmak için doğal yöntemlerden yararlanabilirsiniz. Lavanta, nane yağı ve sedir yağı gibi doğal yağlar, tahtakurularını uzak tutabilir.

Eğer tahtakurularıyla başa çıkmakta zorlanıyorsanız, bir böcek kontrol profesyonelinin yardımını alabilirsiniz. Uzmanlar, tahtakurularının tespit edilmesi ve kontrol edilmesi konusunda size yardımcı olabilirler.