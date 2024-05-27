Park inşasında 1800 yıllık mezar bulundu

Yayınlanma: 27.05.2024 - 13:23

Güncelleme: 27.05.2024 - 13:23

Çin'in doğusundaki Rizhao kentinde bir parktaki inşaat çalışmasında antik mezarlık ortaya çıkarıldı.

Arkeonews'in haberine göre, araştırmacılar, mezar alanından yüksek statülü, varlıklı bir aileye ait olduğuna inanılan toplam 70 eser çıkardı. Geçitlerden erişilen odalar, kapılar, pencereler, tuğladan oyulmuş kemerler ve çiçek desenleri ve figürlerin yer aldığı duvar resimleriyle donatılmıştı; hatta bir tanesi birden fazla bağlantılı odayı içeriyordu.

Ayrıca Çin Akademisi Arkeoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, tercüme edilen bir bildiride, odalara inşa edilen minyatür ahşap kapı ve pencerelerin konut tarzını taklit edecek şekilde inşa edildiğini söyledi. MÖ 206 ile MS 220 yılları arasında yöneten ikonik Han Hanedanlığı'na ait olduğu düşünülüyor.

Ekip ayrıca tabutları mezara taşımak için kullanılan bir arabanın parçalarını da keşfetti ve bunu "mükemmel bir şekilde hazırlanmış ve nadir bir buluntu" olarak tanımladı.

Uzmanlar için aynı derecede şaşırtıcı olan, mezarlardan ikisinde Huan soyadına ait yazıtların bulunması ve birinde "Huan Jia" adını taşıyan, sahibinin kimliğini açığa çıkaran bronz bir mühür bulunmasıydı.

Araştırmacılar, bu döneme ait mezarları birbirine bağlayan aile adlarını bulmanın son derece nadir olduğunu da ekledi.