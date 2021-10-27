Parkinson hastalarına 'Covid-19' uyarısı: "Aksatmayın"
"Hastalarımıza ve hasta yakınlarına hastalıkla ilgili bir ilerleme söz konusu ise hekimlerine bir an önce ulaşmalarını öneriyoruz" diyen Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Raif Çakmur, yurttaşlara yeni tip koronavirüs süreci için uyarılarda bulundu.
Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Raif Çakmur, salgın sürecinde hareketsizlikten dolayı olumsuz etkilenen parkinson hastalarına, hastalıkla ilgili bir ilerleme söz konusu ise hekimlerine bir an önce başvurmalarını tavsiye etti.
Çakmur, parkinson hastalığının önemli bir toplum sağlığı sorunu olduğunu, hareketi etkilediğini söyledi.
Hareketin bu hastalar için çok önemli olduğunu vurgulayan Çakmur, "Yeni tip koronavirüs (Covid-19) döneminde en büyük sıkıntıyı hastaların hareket edememesi ve sosyalleşememesi durumlarında yaşıyoruz. Hareketsizlik nedeniyle sağlıklarının etkilenmeleri ve bu süreçte hekimlere ulaşamama nedeniyle tedavilerinin etkilenmesi, bizim açımızdan sıkıntı oluşturuyor" dedi.
Çakmur, toplumda çok sık görünen parkinson hastalığının dünyada da giderek arttığına dikkati çekti.
Her yıl ortalama 10 bin kişiye parkinson tanısı konulduğunu aktaran Çakmur, "Türkiye'de 150 bine yakın parkinson hastası var. Yaşlanmayla ilgili bir hastalık fakat sadece yaşlılarda görünen bir hastalık değil. Covid-19 sürecinde hastalarda oldukça olumsuz etkiler gördük. Evlerinden çıkamadıkları, egzersiz yapamadıkları ve doktor kontrolüne gidemedikleri için olumsuz etkilendiler" diye konuştu.
Dernek olarak hastalık ve süreçleri hakkında hekimler ile toplumu bilgilendirdiklerini dile getiren Çakmur, şunları kaydetti:
"Hastalarımıza ve hasta yakınlarına hastalıkla ilgili bir ilerleme söz konusu ise hekimlerine bir an önce ulaşmalarını öneriyoruz. Artık Covid-19 konusunda sınırlarımız gevşedi. Bu hastalıkla ilgili toplumda farkındalığı ve bilinçlenmeyi artırmak için çalışan bir derneğiz. Hekimlerin de hastalıkla ilgili bilgilenmesini artırmaya çalışıyoruz. Şu anda hastalarımız şanslı çünkü parkinson en iyi tedavi edilebilen nörodejeneratif hastalık. Çok sayıda tedavi seçeneğimiz var. Dünyada yapılan tüm tedaviler, Türkiye'de de yapılıyor. Asıl beklentimiz, hastalığın ilerlemesini, ortaya çıkmasını engelleyecek tedaviler."
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