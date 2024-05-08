Yayınlanma: 08.05.2024 - 12:19

Güncelleme: 08.05.2024 - 12:19

Her insanın karakteri farklıdır. Bazıları, başkalarının düşünceleri veya duygularıyla pek ilgilenmez ve yalnızca kendi istekleri ve bilgileri doğrultusunda hareket ederler. Bu kişiler son derece bencil olabilir ve sadece kendi hayatlarını önemserler. Kendi istekleri ve çıkarları her zaman önceliklidir ve genellikle başkalarının duygularını veya ihtiyaçlarını göz ardı ederler. Peki, ilişkinizde partnerinizin bencil olduğunu nasıl anlarsınız? İşte partnerinizin bencil olduğunu gösteren 7 işaret...

PARTNERİNİZİN BENCİL OLDUĞUNU GÖSTEREN 7 İŞARET

1. Karşılıklılığın eksikliği:

Sağlıklı bir ilişkide her iki partner de eşit katkıda bulunur, ancak bencil bir ilişkide kendinizi tüm ağır yükü üstlenirken bulabilirsiniz. İster duygusal destek, ister ev işleri, ister karar verme olsun, çaba gösteren tek kişi sizseniz, bu, partnerinizin kendi ihtiyaçlarına sizinkilerden daha fazla öncelik verdiğinin bir işareti olabilir.

2. Duyguların önemsenmemesi:

Bencil bir ilişkide partneriniz, eylemlerinin sizi nasıl etkilediğini düşünmeden kendi duygu ve ihtiyaçlarına öncelik verebilir. Duygularınız da aynı derecede geçerlidir ve onlara saygı duyan ve onları kabul eden biriyle birlikte olmak çok önemlidir.

3. Tek taraflı karar verme:

Sağlıklı ilişkiler, her iki ortağın da eşit girdiye sahip olduğu karşılıklı karar almayla gelişir. Ancak bencil bir ilişkide, genellikle bir kişi karar verme sürecine hakim olur ve diğerinin duyulmadığını ve güçsüz hissetmesini sağlar. Kendinizi sürekli olarak partnerinizin isteklerine taviz vermeden boyun eğerken buluyorsanız, bu bir tehlike işaretidir.

4. Sürekli eleştiri:

Yapıcı eleştiri, herhangi bir ilişkide büyümenin çok önemli bir yönüdür, ancak sürekli kusurları ayıklamak ve hata bulmak zararlı olabilir. Bencil bir ilişkide partneriniz güçlü yönlerinizi ve başarılarınızı göz ardı ederek yalnızca kusurlarınıza ve eksikliklerinize odaklanabilir. Unutmayın, sevgi dolu bir partner sizi yıkmalı değil, yükseltmeli ve desteklemelidir.

5. Duygusal manipülasyon:

Manipülasyon, suçluluk duygusu uyandırmaktan heyecan uyandırmaya kadar pek çok biçimde olabilir ve genellikle bencil bireylerin partnerlerini kontrol etmek için kullandıkları bir araçtır. Kendinizi sık sık düşüncelerinizi ve duygularınızı ikinci kez tahmin ederken veya çatışmayı önlemek için davranışınızı değiştirirken buluyorsanız, bu, manipülatif bir ilişki içinde olabileceğinizin bir işaretidir.

6. Uzlaşma eksikliği:

Uzlaşma, her iki tarafın da ortak zemin bulmasına ve birlikte karar almasına olanak tanıyan sağlıklı bir ortaklığın temel taşıdır. Bununla birlikte, bencil bir ilişkide uzlaşma genellikle tek taraflıdır; eşlerden biri yarı yolda buluşmak veya diğerinin ihtiyaçlarını dikkate almak istemez. Partnerinizin iyiliği için sürekli olarak kendi arzularınızı feda ettiğinizi düşünüyorsanız, ilişkinizdeki dengeyi yeniden değerlendirmenin zamanı gelmiştir.

7. Tükenmişlik hissi:

Belki de bencil bir ilişkinin en belirgin işareti, sürekli bitkinlik ve duygusal tükenme hissidir. Partnerinizle birlikte olmak sizi çoğu zaman tükenmiş, tatminsiz veya mutsuz hissettiriyorsa, bu bir şeylerin ters gittiğinin açık bir göstergesidir. Herhangi bir ilişkide refahınız her zaman bir öncelik olmalıdır ve eğer değilse, rehberlik aramanın zamanı gelmiş olabilir.