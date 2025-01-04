Yayınlanma: 04.01.2025 - 09:22

Güncelleme: 04.01.2025 - 09:22

Paskalya'nın ne olduğu yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Bu özel gün, farklı inanç ve kültürlerin bir araya gelerek barış ve kardeşlik mesajları vermesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Peki, Paskalya ne zaman kutlanacak? Paskalya nedir? Paskalya tarihi...

PASKALYA NEDİR?

Paskalya, Hristiyanlıkta İsa Mesih'in çarmıha gerildikten sonra üçüncü gün dirilişini kutlayan en önemli dini bayramlardan biridir. Bu bayram, Hristiyan inancına göre İsa'nın ölüm ve dirilişiyle insanlığa yeni bir umut ve kurtuluş sunduğunu ifade eder. Rusya'da Paskalya, Ortodoks Hristiyanlar tarafından büyük bir coşkuyla kutlanır. Genellikle kiliselerde düzenlenen ayinlere devlet yetkilileri de katılır.

PASKALYA NE ZAMAN?

2025 yılında Paskalya (Easter), 20 Nisan Pazar günü kutlanacak. Paskalya, her yıl ilkbahar ekinoksundan sonraki ilk dolunaydan sonraki ilk pazar günü kutlanır, bu nedenle tarihi her yıl değişir.

Paskalya döneminde genellikle Hristiyanlar, Hz. İsa'nın dirilişini anmak için ibadet eder ve çeşitli kutlamalar düzenler. Paskalya, aynı zamanda birçok ülkede resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Örneğin, Yunanistan'da 20 Nisan 2025 Pazar günü Paskalya, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü ise Paskalya Pazartesisi olarak resmi tatil ilan edilmiştir.

PASKALYA SİMGELERİ NELER?

Paskalya, çeşitli semboller ve geleneklerle kutlanır: