Pastane ustalarına taş çıkartmanızı sağlayacak tüyo! Kurabiyenin iyi pişmesini sağlıyor.

Yayınlanma: 11.04.2023 - 23:36

Güncelleme: 11.04.2023 - 23:36

Çay ile birlikte tükettiğimiz tatlıların en yaygın olanı ve en çok sevileni olan sade kurabiye, pratik tarifi ve eşsiz lezzeti ile adeta tatlı krizi anlarında bir kurtarıcı rolü üstlenmektedir. Kurabiye misafirlerimizin de en çok sevdiği yiyecekler arasında yer alıyor. İster misafirleriniz isterseniz kendiniz için harika kurabiyeler pişirebilirsiniz.

KURABİYELERE LEZZET KATAN SIR

Kurabiyenizin lezzetli olması için bilmeniz gereken bir kaç püf nokta var;

Malzemeleriniz oda sıcaklığında olsun.

Malzemelerinizdeki ölçü miktarını iyi ayarlayın.

Kullanacağınız unu iki kez eleyin.

Peki lokum gibi ağızda dağılan kurabiyenin tarifi nasıldır?

Yapılışı en kolay kurabiye tarifi kuşkusuz un kurabiyesidir. Hazırsanız un kurabiyesinin tarifine başlayalım.

UN KURABİYESİ İÇİN MALZEMELER

1 paket tereyağı ya da margarin (yumuşak olmalı, 250 g)

1 kahve fincanı sıvı yağ

4 çorba kaşığı buğday nişastası

1 su bardağı pudra şekeri

Aldığı kadar un

Üzeri için;

Yarım su bardağı pudra şekeri

KURABİYENİN YAPILIŞI

Margarin yada tereyağı, sıvı yağ ve pudra şekerinin 1 su bardağını yoğuruyoruz. Kalan yarım bardaklık pudra şekeri üzeri için kullanılacak.

5 dk. yoğurduktan sonra nişasta ve unu ilave ediyoruz. İyice yoğuracağız çünkü hamur parçalanacaktır.

Şekil verirken 2 adet ceviz büyüklüğünde bir parça koparıp rulo şekline getirin. Sağ, sol ve üst kısmına çatalla şekil verip yan yan kesin.

Tepsiyi yağlamayın hamur zaten yağlı. Kurabiyeleri tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış fakat ılık olmalı 160 derecelik fırında 15 dk. pişirin. Yumuşak ve nemli gibi olacaktır o zamanla kıvamına gelir. 15 dakikayı geçmesin pişmesi.

Fırından çıkarınca soğusun ve ayırdığımız yarım bardaklık pudra şekerine hepsini bulayın.

Derleme: Cumhuriyet.com.tr