Pastanelerin uyguladığı yöntemle bayatlamayan poğaçanın püf noktası

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 23:48

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 23:48

Poğaça pişirirken bayatlamasını istemeyiz. Puf puf kabaran poğaçalar pişirmek aslında zor değil. Sadece sırrını bilmek gerekiyor.

Habertürk'te yer alan bir içerikte; Bayatlamayan lezzetli poğaça tarifiyle ilgili detaylar paylaşıldı. İşte bilmeniz gerekenler.

Malzemeler:

2 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta beyazı

1 su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı sirke

1 çay kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

5 su bardağı un

1 tatlı sirke

2 paket kabartma tozu

Nasıl yapılır?

Derin bir kaba unu boşaltıp ortasını açın. Yoğurt, yumurta, sıvıyağı ekleyip karıştırın. Ardından sirke, tuz, toz şeker ve son olarak kabartma tozunu ekleyerek yoğurmaya başlayın. Hamurunuzu en az 15 dakika yoğurmalısınız. Ardından 20 dakika dinlenmeye bırakın.

Dinlenen hamurunuzu sade yapacaksanız yuvarlaklar şeklinde yağladığınız fırın tepsisine dizin. Üzerine bir yumurta sarısını sürün. 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Piştikten sonra yiyeceğiniz kadarını servis edin. Kalanını ağzını sıkıca kapatabileceğiniz bir kaba alın. İçeriğindeki sirke sayesinde uzun süre saklayabilirsiniz. Afiyet olsun...





MAYASIZ POĞAÇA TARİFİ * PEYNİRLİ VE ZEYTİNLİ

Yeni bir tarifimiz daha var. Bu tarif ise peynirli ve zeytinli. Yine malzemeler oldukça basit olduğu gibi tarifte oldukça basittir. Tek yapmanız gereken bu ölçülere göre hareket etmek.

Malzemeleri:

100 gram tereyağı

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

2 adet yumurta

3-4 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

1 çimdik şeker

İçi için:

Karışık peynir ile maydanoz,

Ya da zeytin ile pul biber





Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Çörek otu ya da susam

Nasıl yapılır?

Oda sıcaklığında beklemiş olan tereyağını sıvı yağ ile karıştırın. Isıtarak da bu işlemi yapabilirsiniz ama yağın soğumasını beklemelisiniz. Ardından yoğurt ve yumurtayı ekleyin. Malzemelerin tamamen karıştığına emin olduktan sonra un, tuz, şeker ve son olarak da kabartma tozunu ekleyerek hamuru yaklaşık 20 dakika yoğurun. Kulak memesi kıvamına gelen hamuru vaktiniz varsa 1 saat yoksa yine de yarım saat dinlendirmenizi öneririz.

Çünkü poğaça yapmanın en önemli püf noktası hamurun dinlenmesidir. Dinlenmiş hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar keserek avucunuzun içinde yuvarlayın ve yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin.

Eğer poğaçanızı peynirli ya da zeytinli yapmak isterseniz hamur dinlendikten sonra yine ceviz büyüklüğünde parçalayıp avucunuzda önce düz bir hamur elde edip daha sonra biraz iç malzeme ekledikten sonra kapatarak hamuru yuvarlayabilirsiniz. Tepsiye dizdiğiniz poğaça hamurlarının üzerine önce yumurta sarısı sonra arzu edilmesi durumunda çörek otu ya da susam eklenir. Önceden ısınmış 180 derecelik fırında üzeri kabarıp, kızarıncaya kadar pişirin. Biraz ılıdıktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

Evet bu iki tarifi deneyebilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz böylelikle poğaça yaparken lezzetli poğaçalar yapabilirsiniz. Poğaça yaparken uygulayacağınız bu iki tarifte işinizi kolaylaştıracaktır. Denedikten sonra zaten diğer yapmış olduğunuz poğaçalardan çok ama çok farklı olduğunu göreceksiniz.

Önemli Uyarı: Poğaçalarınızı pişirirken sürekli fırın kapağını açmayın aynı zamanda da poğaçalarınızın tamamını tüketmeyecekseniz ağzı sıkı sıkıya kapalı bir saklama kabında muhafaza edin. Aksi takdirde poğaçalarınız hızla bayatlar.