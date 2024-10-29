Yayınlanma: 29.10.2024 - 15:42

Güncelleme: 29.10.2024 - 15:42

Yazdan kalma son günlerin yaşandığı Pastırma Sıcakları ne zaman sorusunun yanıtı ise yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? Pastırma sıcakları kaç gün sürecek?

PASTIRMA YAZI NEDİR?

"Pastırma yazı" teriminin kökeni, pastırmanın kurutulması için uygun hava koşullarının oluştuğu dönemi ifade etmesinden geliyor.

Ekim ayı ortalarında yaşanan ani sıcaklık artışları, pastırmanın iyi bir şekilde kurutulabilmesi için idealdir.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?

Pastırma yazı, sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyimdir.

Buna göre, pastırma sıcakları her yıl Ekim ayı sonu Kasım ayı başında gerçekleşir. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri ayaz görülebilir.