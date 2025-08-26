Patili dostlarımızı tehdit ediyor: Kedi besleyenler bu bitkiyi evinize sokmayın!

Evde kedi besleyenler için çiçek seçimi kritik bir önem taşıyor. Uzmanlar, bazı bitki ve çiçeklerin kediler için ciddi toksisite riski oluşturduğunu, küçük bir temasın bile hayati tehlike yaratabileceğini belirtiyor.

Zambaklar, özellikle Paskalya zambağı, Kaplan zambağı, Asya zambağı ve Yıldız zambağı türleri, kedilerde böbrek yetmezliği ve ölüme yol açabilecek kadar tehlikeli. Barış zambağı ve kalla zambağı ağız ve sindirim sistemi tahrişine, vadi zambağı ise kalbi etkileyerek zehirlenmelere neden olabiliyor.

Orkideler ve ayçiçekleri ise genellikle güvenli kabul edilse de fazla tüketildiğinde mide rahatsızlığı, kusma ve ishal riski taşıyor. Uzmanlar, “Bir bitkiyi eve almadan önce mutlaka araştırın. Zehirli türleri kedilerin ulaşamayacağı yerlerde bulundurun” uyarısında bulunuyor.