Yayınlanma: 13.09.2023 - 12:21

Güncelleme: 13.09.2023 - 12:21

Halk arasında "Sonbahar Panayırı" olarak bilinen ülkemizin en eski panayırlarından biri olan Pavli Panayırı'nın bu sene 113. kez düzenlenecek. Peki, Pavli Panayırı nedir? Pavli Panayırı nerede, ne zaman yapılır? Pavli Panayırı'nda neler yapılır? Pavli Panayırı kimlere ait?

PAVLİ PANAYIRI NEDİR?

Pavli Panayırı 1910 yılından bugüne kadar her sene Eylül 15-20 tarihleri arasında gerçekleştirilen geleneksel bir etkinliktir. Sadece geçen trenlerin sesi ile bozulan sakinliği ile bilinen Pavli Panayırı ile her Eylül ayında canlanır. Ergene kenarındaki düzlük alanda gerçekleştirilen panayır birçok ziyaretçiyi ilçeye getirmektedir.

Türkiye’de hala geleneğini yaşatabilen en büyük panayırlardan biri olarak bilinmektedir. Kurulan tezgahlarda yiyecek, içecek, kıyafet ve süs eşyaları satılmaktadır. Panayır süresince orada olan lunapark alanı ise Roman eğlence kültürünü görebileceğiniz güzel bir ortam sağlar. Yaşayan Trakya kültürünü görmek isteyenler için her sene gerçekleştirilen panayır güzel bir fırsat sağlamaktadır.

PAVLİ PANAYIRI NEREDE, NE ZAMAN YAPILACAK?

Kırklareli Pehlivanköy Belediyesinden yapılan açıklamada, geleneksel hale gelen ilçenin tanıtımı ve ekonomisine katkı sunan panayırın her yıl eylül ayında kurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada panayırın 14-17 Eylül gerçekleştirileceği bildirildi.

PAVLİ PANAYIRINDA NELER YAPILIYOR?

Panayır Ergene Nehri kenarında kuruluyor.

Tezgahlar, açık hava lokantaları ile lunaparkın bulunduğu panayırda yöre halkı yıl boyunca hazırladığı yöresel yiyecekler ve giyim eşyalarını satışa sunuyor.

Yöre haklı konaklamalarını traktör römorklarında yapıyor.

Panayır süresince orada olan lunapark alanı ise Roman eğlence kültürünü görebileceğiniz güzel bir ortam sağlar.

Yaşayan Trakya kültürünü görmek isteyenler için her sene gerçekleştirilen panayır güzel bir fırsat sağlamaktadır.

PAVLİ PANAYIRI TARİHÇESİ

Pavli Panayırı, Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde Sultan 2. Abdülhamit'in fermanı ile bölge halkının birlik ve beraberliğinin sağlanması amacıyla 1910 yılında kurulmaya başlanan, halk arasında "Sonbahar Panayırı" ve "Pomak Bayramı" diye de anılır.