Pavyon sahnesi gündem olmuştu! İnci Taneleri’nin fragmanı yayınlandı

Oyuncu Hazal Ergüçlü’nün pavyon dansı sahnesiyle gündeme gelen ‘İnci Taneleri’ dizisinin birinci bölüm tanıtım filmi yayınlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2024 - 12:10
Pavyon sahnesi gündem olmuştu! İnci Taneleri’nin fragmanı yayınlandı
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Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı; aynı zamanda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, ve Özgün Çoban gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘İnci Taneleri’ dizisinin birinci bölüm fragmanı yayınlandı.

Dizi Hazar Ergüçlü’nün pavyon dansı sahnesiyle büyük ses getirmişti.


Hazar ergüçlü İnci Taneleri

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