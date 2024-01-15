Pavyon sahnesi gündem olmuştu! İnci Taneleri’nin fragmanı yayınlandı

Yayınlanma: 15.01.2024 - 12:10

Güncelleme: 15.01.2024 - 12:10

Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı; aynı zamanda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, ve Özgün Çoban gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘İnci Taneleri’ dizisinin birinci bölüm fragmanı yayınlandı.

Dizi Hazar Ergüçlü’nün pavyon dansı sahnesiyle büyük ses getirmişti.