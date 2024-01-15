Pavyon sahnesi gündem olmuştu! İnci Taneleri’nin fragmanı yayınlandı
Oyuncu Hazal Ergüçlü’nün pavyon dansı sahnesiyle gündeme gelen ‘İnci Taneleri’ dizisinin birinci bölüm tanıtım filmi yayınlandı.
Player Alanı
Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı; aynı zamanda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, ve Özgün Çoban gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘İnci Taneleri’ dizisinin birinci bölüm fragmanı yayınlandı.
Dizi Hazar Ergüçlü’nün pavyon dansı sahnesiyle büyük ses getirmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kamerun'dan Aboubakar açıklaması: 'Utanç verici'
- Türkiye’deki Epstein yalısı
- Kimi destekleyeceğini açıkladı!
- Sınır noktasında o sözleri söyledi!
- 'Film gibi kumpası izleyin'
- İstifa etti!
- Mehmet Eymür'ün cenazesine siyasilerden katılım
- Berkan Kutlu'dan Galatasaray itirafı!
- Kayserispor maçı öncesi Galatasaray'a iki müjde!
- Bu rakam emeklinin hoşuna gitmeyecek!