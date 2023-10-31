Peçenekli Süleyman kimdir? Peçenekli Süleyman neden hayatını kaybetti?

Ankara’nın tanınmış saz sanatçısı "Peçenekli Süleyman" olarak tanınan Süleyman Keleş hayatını kaybetti. Peçenekli Süleyman kimdir? Peçenekli Süleyman nedne hayatını kaybetti?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2023 - 11:48
Peçenekli Süleyman kimdir? Peçenekli Süleyman neden hayatını kaybetti?
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Süleyman Keleş ," Peçenekli Süleyman" olarak tanınıyor.

PEÇENEKLİ SÜLEYMAN KİMDİR?

Peçenekli Süleyman lakabıyla tanınan Süleyman Keleş, 1952 yılında Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde doğdu. Aslen Peçenekli olan Keleş çocukluk yıllarından itibaren bağlama çalmaya başladı. 

PEÇENEKLİ SÜLEYMAN NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Süleyman Keleş (57), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 

PEÇENEKLİ SÜLEYMAN ŞARKILARI

Tantana Yapma

 Ayşe

Yaşamak Lazım

 Oy Dedikçe

Benide Düşün Benide

 İstanbula Ismarladım Yeleği

 Cezayir

 Pencereden Bakan Dilber

Tantana Yapma

Arama Beni

Bahçede Hurma Yerim

 Seher Yeli (Uzun Hava)

Ah Yosma

 Bölemedim Felek İle Kozumu

Sevdiğim Oy

Sarıkız

Zeynebim

Kar Yolla

 Ayaş Dedikleri

 Zahmet Mi Olur

 Kötüler

 Değirmenci Dayı

 Ankarayla Polatlı Arası

 Genç Osman

Bulguruna Tarhana

 Hey Üsküdar

 Badı Sabahı

 Git Güle Güle

Ah Dubara

Alavera Yapma

Olmuyor Olmuyor

 Meyhane Evim Oldu

Dubara

 Vurgundur


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