Peçenekli Süleyman kimdir? Peçenekli Süleyman neden hayatını kaybetti?
Ankara’nın tanınmış saz sanatçısı "Peçenekli Süleyman" olarak tanınan Süleyman Keleş hayatını kaybetti. Peçenekli Süleyman kimdir? Peçenekli Süleyman nedne hayatını kaybetti?
Süleyman Keleş ," Peçenekli Süleyman" olarak tanınıyor.
PEÇENEKLİ SÜLEYMAN KİMDİR?
Peçenekli Süleyman lakabıyla tanınan Süleyman Keleş, 1952 yılında Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde doğdu. Aslen Peçenekli olan Keleş çocukluk yıllarından itibaren bağlama çalmaya başladı.
PEÇENEKLİ SÜLEYMAN NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Süleyman Keleş (57), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
PEÇENEKLİ SÜLEYMAN ŞARKILARI
Tantana Yapma
Ayşe
Yaşamak Lazım
Oy Dedikçe
Benide Düşün Benide
İstanbula Ismarladım Yeleği
Cezayir
Pencereden Bakan Dilber
Tantana Yapma
Arama Beni
Bahçede Hurma Yerim
Seher Yeli (Uzun Hava)
Ah Yosma
Bölemedim Felek İle Kozumu
Sevdiğim Oy
Sarıkız
Zeynebim
Kar Yolla
Ayaş Dedikleri
Zahmet Mi Olur
Kötüler
Değirmenci Dayı
Ankarayla Polatlı Arası
Genç Osman
Bulguruna Tarhana
Hey Üsküdar
Badı Sabahı
Git Güle Güle
Ah Dubara
Alavera Yapma
Olmuyor Olmuyor
Meyhane Evim Oldu
Dubara
Vurgundur
En Çok Okunan Haberler
-
- Sıra geldi üstlerine çökmeye!
- Can Atalay kararında 'tarih' skandalı
- 'Pez...nkler' ifadesine sahip çıktı!
- Emine öğretmen gözaltına alındı
- ‘Kendi takdiri’
- Seçilirse ilk yapacağı şeyi açıkladı
- Eski Galatasaraylıdan Fatih Terim itirafı!
- İntihar iddiası!
- Gökçek yurttaşlarla dalga geçti!
- Ülke iradesini dışa devir