Pekcan Türkeş'ten yıllar sonra gelen 'Levent Kırca' itirafı!

Yayınlanma: 10.11.2024 - 18:09

Güncelleme: 10.11.2024 - 18:09

Ünlü oyuncu Pekcan Türkeş, Oğlum Bak Git, Hemen Döneriz, Yalanci Sevgilim, Oldu mu Şimdi?, Avanak Dedektör, Günce gibi birçok yapımda rol almıştı. Ünlü isim, Türk tiyatrosunda pek çok usta oyuncuyla aynı sahneyi paylaştı, bir döneme damga vuran dizilerde rol aldı.

Oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçılığı ve sunuculuk da yapan Pekcan Türkeş, aynı zamanda yaklaşık 50 yıllık avukat, yazar ve turist rehberi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan 75 yaşındaki ünlü isim şimdilerde neler yaptığını anlattı.

Habertürk'ün haberine göre, yakın dostu Levent Kırca hakkında konuşan Pekcan Türkeş "Levent'in, Beykoz'da sadece bir evi vardı. Onu da oğlu Oğulcan'a almıştı zaten. Son dönemleri maalesef yokluk içinde geçti. Borçları vardı. Kirasını ödeyemediği zamanlar olmuştu" dedi.

Levent Kırca hakkında görüşlerini de dile getiren Pekcan Türkeş; "Kader arkadaşıydık. Birinci ismiyle zeki bir adamdı. Bana 'kumandan' derdi. Hem müvekkilim, hem de patronum oldu. Birbirimizi çok severdik. Levent, üniversiteli ya da konservatuvar mezunu değildi. Meslek lisesi torna tesviye mezunuydu ama çok yetenekliydi" diye konuştu.

Tiyatroya devam ettiğini söyleyen Pekcan Türkeş; "Üsküdar Koza Tiyatrosu'nda yeni oyuncular yetiştirip, çeşitli tiyatro oyunlarında rol alıp, sahne hayatımı sürdürüyorum" ifadelerini kullandı.