'Atatürk'le kalın' demişti: Usta sanatçı Levent Kırca ölüm yıl dönümünde anılıyor

12 Ekim 2022 Çarşamba, 10:46

"Küçük Hüsamettin", "Cevat Kelle" ve "Bestami" gibi tiplemelerin de yer aldığı, 21 yıl ekranlarda kalan "Olacak O Kadar" ile tanınan sinema ve tiyatro dünyasının usta ismi Levent Kırca, 7 yıl önce bugün yaşamını yitirdi.

Kırca, son mektubunda "Dik durun... Adil olun, sabırlı olun. Daha iyi bir dünyada görüşmek ümidiyle. Atatürk'le kalın, cumhuriyetle kalın, hoşça kalın" sözleriyle sevenlerine veda etmişti.

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Kırca, en çok da 'Olacak O Kadar' tiplemeleriyle akıllara kazındı.

SOSYAL MEDYADA KIRCA PAYLAŞIMLARI

Ünlü oyuncu ve komedyen Kırca, ölümünün 7’inci yılında sanatçı dostları ve sevenleri tarafından anılıyor. Bugüne özel pek çok siyasi ve ünlü isim, usta sanatçı için art arda paylaşımlarda bulundu.

#LeventKırca etiketi Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti.

İşte o paylaşımlardan bazıları...

Seni hiç unutmayacağız,büyük güldürü ustası,sevgili kardeşim Levent...

Mekânın cennet olsun, nurlar içinde yat...#LeventKırca pic.twitter.com/yGTTyF3XRG — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) October 12, 2022

"Daha iyi bir dünyada görüşmek ümidiyle. Atatürk’le kalın, Cumhuriyet'le kalın, hoşça kalın."



Büyük usta #LeventKırca'yı vefatının 7. yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/1FX24L08eS — Zeydan Karalar (@ZeydanKaralar01) October 12, 2022

Dik durun

Adil olun

Atatürk ve Cumhuriyet ile kalın dedi

Daha iyi bir dünya olacak mı bilmiyoruz

Olması için dik durup mücadele edeceğiz usta #leventkirca pic.twitter.com/biGJKcAiFI — Esin Davutoğlu Şenol (@esenol) October 12, 2022

“Dik durun… Adil olun, sabırlı olun, enerjinizin sirayet etmesine müsaade edin.

Daha iyi bir dünyada görüşmek ümidiyle…

Atatürk ile kalın, Cumhuriyet ile kalın, hoşça kalın!”#LeventKırca ??



Saygı ve özlemle...

28.09.1950 | 12.10.2015 pic.twitter.com/Lp4pq2aLSD — Ali Mahir Başarır (@alimahir) October 12, 2022

Toplumsal sorunları tüm çıplaklığıyla ele aldığı "Olacak O Kadar"daki skeçleriyle hafızalarımıza kazınan, gerçekleri gözler önüne sererken güldürürken düşündüren, Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı bir sanatçıydı #LeventKırca.

Ölüm yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/lsFSCJAsDn — Gamze Akkuş İlgezdi (@gamzeilgezdi) October 12, 2022

LEVENT KIRCA KİMDİR?

28 Eylül 1950, Ladik, Samsun doğumlu Türk komedyen, tiyatro ve sinema oyuncusu olan Kırca, ilk kez 1964’te Ankara Devlet Tiyatrosu’nda sahneye çıktı. Ankara Birlik Tiyatrosu ve Halk Oyuncuları’nda çalıştı. 1978’de Altınşehir adlı filmle sinemaya geçti. Ne Olacak Şimdi? ve Mavi Muammer adlı filmlerde oynadı. Hodri Meydan Topluluğu adlı Tiyatro Grubu’nu kurdu.

Eski eşi Oya Başar ile birlikte “Güzel ve Çirkin” ve “Sefiller” adlı oyunları sergiledi. Üç Baba Hasan, Kadıncıklar adlı oyunları sergiledi. 1988’de başlayıp 22 yıl süren Olacak O Kadar adlı televizyon programını hazırladı. İlk sinema yönetmenlik denemesini Son adlı filmle yaptı. Daha sonra Şeytan Bunun Neresinde adlı filmi yönetti.

AÇLIK GREVİ YAPMIŞTI

1998’de Işılay Saygın’ın verdiği bir demeçte ’’52 yaşındayım ve hala bakireyim’’ sözlerini ‘Olacak O Kadar’ programında ‘Deliksiz süzgeç’ benzetmesiyle kullanan Kırca’ya Saygın tarafından dava açıldı. Ve RTÜK’e şikayetle Kanal D’yi 1 günlüğüne kapatmış, Kırca da açlık grevi yapmıştı.

Deniz Baykal’ın konuyu Meclis’i taşıyacağına söz vermesi üzerine açlık grevine son verdi. Olayla ilgili İngiltere’nin gazetelerinden The Daily Telegraph, ‘Komedyen seks şakası yüzünden açlık grevinde’ başlığıyla olayı özetledi. Kırca yaşanılanlarla ilgili ”Biz Genelkurmay Başkanı Karadayı’yı bile canlandırdık. Kendisi bizi arayıp tebrik etti. Benim yüzümden çalıştığım kanalın kapatılmasını hazmedemiyorum” dedi.

DEVLET SANATÇISI UNVANI GERİ ALINDI…

1998 yılında 33. Türkiye Hükûmeti’nde Kültür Bakanlığının tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı unvanına layık görülmüş Kırca’nın bu unvanı Nisan 2015’te geri alındı. Saint Petersburg Bal Mumu Heykelleri Müzesi’nde heykeli olan nadir Türk sanatçılardan oldu, 2011 yılında Karımın Dediği Dedik Çaldığı Kontrbas isimli komedi dizisine başladı, fakat reyting alamadığından dolayı dizi 4 bölüm sürdü ve bitti.

ÖLÜMÜ

2015 yılında yakalandığı karaciğer kanseri nedeniyle kemoterapi tedavisi görmekte olduğu Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 12 Ekim 2015 gecesi saat 02.40’ta yaşamını yitirdi. Cenazesi, 13 Ekim 2015 Salı günü Levent Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilmiştir.

SON MEKTUBU

Levent Kırca ölümünden iki gün önce ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ aldığı törene hastaneden yazıp gönderdiği mektupta duygusal mesajlara yer vermişti.

İstanbul'da devam eden tedavisi nedeniyle törene katılamayan Levent Kırca’nın yerine oğlu Oğulcan Kırca, babasının tören için yazdığı mektubu okumuştu.

İşte o mektup:

“1974’te TRT ile girdim hayatınıza. O günden bu yana bayağı bir zamanınızı aldım. 41 yıl… Teşekkür ederim size, anılarınızda bana yer açtığınız için. İki kardeş bir çorap yüzünden kavga edebilirler. Ama komşunun çocuğu sorun çıkardığında iki kardeş birlik olur. Hacısı, ateisti takımı gol attığında sarılır, ağlarlar. Düşman ülke sana savaş açtığında ülke birlik olur…

Toprağım dediğin adamın her işine koşarsın. Memlekette yüzünü bile görmek istemediğin, başka şehirde canın, memleketlin olur. Toprak aynı toprak, biraz tozlu, biraz killi. Su aynı su, biraz berrak, biraz kireçli. İnsan olarak birbirimizi sahiplenmek, birleşebilmek için uzaylıların dünyayı istila etmesi mi gerekir?

Güzellikler paylaştıkça değerlenir, kötülükler çoğaldıkça kanıksanır. Güzel şeyler paylaşabildiysek sizinle, ne mutlu bana.

Dik durun… Adil olun, sabırlı olun, enerjinizin sirayet etmesine müsaade edin.

Daha iyi bir dünyada görüşmek ümidiyle. Atatürk’le kalın, Cumhuriyet'le kalın, hoşça kalın.”

LEVENT KIRCANIN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

FİLMLER

1978 Taşı Toprağı Altın Şehir

1985 Mavi Muammer

1986 Mavi Muammer: Ölürsün Gülmekten

1986 Mavi Muammer: Silahtan Ödüm Patlar

1991 Nafile Dünya

2001 Son

2002 Hangi

2003 Şeytan Bunun Neresinde

2004 Kendini Bırak Gitsin

2005 Ispanaktan Nağmeler

2007 Reyting Kasabası

2010 Son İstasyon

2015 Sarhoşum Gel Beni Al

TELEVİZYON DİZİLERİ