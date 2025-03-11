‘Pelikan Adası’ Ak Pelikanların yeni yuvası oldu!

Yayınlanma: 11.03.2025 - 12:09

Güncelleme: 11.03.2025 - 12:09

Amasya’nın Suluova ilçesinde bulunan Yedikır Baraj Gölü, 170’ten fazla kuş türüne ev sahipliği yaparak bölgenin önemli sulak alanlarından biri olmayı sürdürüyor. Nadir görülen kuşların da üreme alanı olarak tercih ettiği gölde, son iki yıldır ötücü kuğular da gözlemleniyor.

‘PELİKAN ADASI’ AK PELİKANLARIN YUVASI OLDU

Gölün ortasında bulunan ada, barındırdığı ak pelikanlar nedeniyle ‘Pelikan Adası’ olarak anılıyor. Amasya Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Murat Karavin, ak pelikanların her yıl mart ayında göle geldiğini belirterek, “Bu kuşların Türkiye’de ürediği iki bölge var. Biri Ardahan Aktaş Gölü, diğeri ise Amasya Yedikır Baraj Gölü” dedi.

TELLİ TURNALAR YENİDEN GÖRÜLDÜ

2019’da Türkiye’deki popülasyonlarının sona erdiği düşünülen telli turnalar, 2021 yılında kuş gözlemcileri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından bu bölgede tespit edildi. Karavin, "Telli turnaların ürediğine dair bir rapor bulunmuyordu. Ancak 2021’de sahada bir çift gözlemlendi ve daha sonra yavrularıyla birlikte aynı bölgede varlıkları doğrulandı” ifadelerini kullandı.

ÖTÜCÜ KUĞULAR DA GÖRÜLÜYOR

Dünyanın en büyük uçan kuşlarından biri olan ve saflık ile asaletin sembolü sayılan ötücü kuğular da son iki yıldır kış mevsimini Yedikır Baraj Gölü’nde geçiriyor. Ak pelikan ve telli turnalarla birlikte bölgenin en önemli kuşları arasında yer alan ötücü kuğular, gölün ekolojik açıdan önemli bir habitat olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Nisan ayında telli turnaların da bölgeye gelmesi beklenirken, Yedikır Baraj Gölü kuş gözlemcileri ve doğa tutkunları için büyük bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor.