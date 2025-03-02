Adana Demirspor'da kaleci Vedat Karakuş'tan iyi haber!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Bodrum FK maçındaki sakatlık sonrası hastaneye kaldırılan Vedat Karakuş'un durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor, Bodrum FK'yı konuk etti.
Karşılaşmada gol sesi çıkmazken 33. dakikada Adana Demirspor kalecisi Vedat Karakuş ile Bodrum FK forveti George Puscas çarpıştı. Puscas'ın dizi Vedat Karakuş'un kafasına geldi ve 27 yaşındaki kaleci yerde kaldı.
Vedat Karakuş'a ilk müdahale sahada yapıldı ve sonrasında deneyimli kaleci hastaneye kaldırıldı. Adana Demirspor, Vedat Karakuş'un sağlık durumuyla ilgili son durumu paylaştı.
Adana Demirspor'un yaptığı açklamada, "Futbolcumuz Vedat Karakuş, Bodrum FK karşılaşmasında yaşadığı sakatlıktan dolayı tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştır. Kontrolleri tamamlanan futbolcumuzun durumu iyi olup, en kısa zamanda aramıza dönecektir. Geçmiş olsun Vedat!" denildi.
Etiketler: #Vedat Karakuş #adana demirspor #Bodrum FK
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