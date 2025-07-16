Pelin Akil ile Anıl Altan uzun süre sonra bir arada: Ailece Londra tatiline gittiler

"Arka Sıradakiler" dizisinde tanışan ve 2016 yılında evlenen oyuncu çift Pelin Akil ile Anıl Altan, evliliklerini sonlandırdıklarını açıkladı. Çiftin, 2019 yılında dünyaya gelen ikiz kızlarına Alin ve Lina adını verdikleri biliniyor.

"KARI KOCA OLARAK YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Bir süredir haklarında çıkan ayrılık iddialarıyla gündeme gelen çift, sonunda sessizliğini bozdu. Geçtiğimiz ay basın mensuplarının ısrarlı sorularına yanıt veren Pelin Akil, ayrılığı şu sözlerle doğruladı:

“Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var ve biz zaten birbirimizi çok seviyoruz. Her zaman bir aradayız ama bu başka bir şeye yorulmasın. Bunu da buradan söylemiş olayım, bence yeterli.”

ANIL ALTAN: "ÖZEL HAYATIMIZ DETAYLARIYLA KİMSEYİ İLGİLENDİRMEZ"

Anıl Altan da ayrılık açıklamasına katılarak, “Pelin gerekli açıklamayı yaptı. Özel hayatımla ilgili detaya girmek istemiyorum. Ayrılığın sebebi bizden başka kimseyi ilgilendirmiyor” ifadelerini kullandı.

AİLECE LONDRA ZİYARETİ

Ayrılık kararına rağmen aile bağlarını sürdüren çift, ikiz kızlarıyla birlikte Londra’ya gitti. Pelin Akil, seyahat sırasında çekilen bir aile fotoğrafını sosyal medya hesabından “Aile zamanı” notuyla paylaşarak, birlikteliklerinin çocukları ekseninde sürdüğünü gösterdi.