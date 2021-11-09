Pelin Öztekin'den duygulandıran 'Rasim Öztekin' paylaşımı

09 Kasım 2021 Salı, 15:02

Türk tiyatrosunun usta sanatçısı Rasim Öztekin, kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 8 Mart'ta hayatını kaybetmişti.

Son olarak oyuncu Pelin Öztekin, yaşamını yitiren babası Rasim Öztekin’e olan özlemini bir paylaşımla dile getirdi.

Sosyal medya hesabından çocukluğa dair bir video paylaşan Öztekin, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı mesajlar var hala dönüp bakamadığım, okuyup, cevap veremediğim ama yine de silemediğim. Bugün, tam şu an o mesajlardan biriyle istemsizce bakıştık. Nedensizce mesaja bastım ve karşıma bu video çıktı. Ferruh abi çekmiş, sanırım 4 veya 5 yaşımdayım.

Bazı hatıralar vardır gelip kalbinize oturur ya, oturdu! Annemin güzelliği ve babamdan aldığım belki de ilk oyunculuk dersim. Videodan çıkamıyorum, ‘Keşke hep çocuk kalsak’ lafını hiç bu kadar derinimde hissetmemiştim. Çok Özledim be ÇOK!"



