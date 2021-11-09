Pelin Öztekin'den duygulandıran 'Rasim Öztekin' paylaşımı
Geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybeden usta isim Rasim Öztekin'in oyuncu kızı Pelin Öztekin, babasına olan özlemini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dile getirdi. Öztekin'in "Hatıralar vardır gelip kalbinize oturur ya, oturdu!" sözleri takipçilerini duygulandırdı.
Türk tiyatrosunun usta sanatçısı Rasim Öztekin, kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 8 Mart'ta hayatını kaybetmişti.
Son olarak oyuncu Pelin Öztekin, yaşamını yitiren babası Rasim Öztekin’e olan özlemini bir paylaşımla dile getirdi.
Sosyal medya hesabından çocukluğa dair bir video paylaşan Öztekin, şu ifadeleri kullandı:
"Bazı mesajlar var hala dönüp bakamadığım, okuyup, cevap veremediğim ama yine de silemediğim. Bugün, tam şu an o mesajlardan biriyle istemsizce bakıştık. Nedensizce mesaja bastım ve karşıma bu video çıktı. Ferruh abi çekmiş, sanırım 4 veya 5 yaşımdayım.
Bazı hatıralar vardır gelip kalbinize oturur ya, oturdu! Annemin güzelliği ve babamdan aldığım belki de ilk oyunculuk dersim. Videodan çıkamıyorum, ‘Keşke hep çocuk kalsak’ lafını hiç bu kadar derinimde hissetmemiştim. Çok Özledim be ÇOK!"
Bazen bir mesaj gelir ve içinden böyle bir video çıkar. “Keşke hep çocuk kalsak” lafını hiç bu kadar derinimde hissetmemiştim. Çok Özledim be ÇOK! ¦? pic.twitter.com/FQ5DxRhiC5— Pelin Öztekin (@peliniioztekin) November 8, 2021
İlgili Haberler
- Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'ndan duygulandıran paylaşım
- Rasim Öztekin'den sonra Esra Kazancıbaşı'na bir acı haber daha
- Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'den duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımı
- O mektup yeniden gündeme geldi: Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin'e böyle veda etmişti
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Eski şampiyon, hayatını kaybetti!
- Konya'da korkutan deprem!
- Zelyut'tan 'kripto para' uyarısı
- İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket
- Akşener'den Erdoğan'a sert yanıt
- Akşener'den ilk Lütfü Türkkan açıklaması
- Meral Akşener’den Lütfü Türkkan için ilk yorum
- Yüz yüze eğitim, elektrik faturaları, Türkkan...
- Mansur Yavaş'tan Belediye Meclisi'nde sert konuşma
- Örgüt evinden Erdoğan'ın yanı başına uzanan yol