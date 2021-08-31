O mektup yeniden gündeme geldi: Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin'e böyle veda etmişti
Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un ölüm haberi, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Şensoy, kısa bir süre önce de yakın arkadaşı Rasim Öztekin'in ölümüyle sarsılmıştı. Rahatsızlığı nedeniyle Öztekin'in cenaze törenine katılamayan Şensoy, kızı aracılığıyla bir veda mektubu yollamıştı. İşte Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı veda mektubu...
Türkiye, geçirdiği kalp krizi sonucu 8 Mart'ta hayatını kaybeden usta sanatçı Rasim Öztekin'in ölümüyle yasa boğulmuştu. Bugün ise Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy'un ölüm haberi geldi. Şensoy, bir süredir sağlık sorunları yaşadığı için Rasim Öztekin'in cenazesine gelememişti. Şensoy, kızı aracılığıyla Öztekin'e bir veda mektubu göndermişti.
Usta sanatçı Ferhan Şensoy'un ölümünün ardından o mektup yeniden akıllara geldi...
Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, Öztekin'in cenaze töreninde, "Babam Ferhan Şensoy, Rasim ağabeyin ani, acı, çok erken ve zamansız haberini aldığında pandeminin başından beri olduğu Bodrum'daydı. Sağlığı şu an burada olmaya elverişli olmadı fakat Rasim ağabeye bir veda mektubu var. Onu iletmek istedi" ifadelerini kullanmıştı.
Usta sanatçı mektubunda şu ifadelere yer vermişti:
"Orta oyuncuların amatör konu nöbetçi tiyatrodan yetişti Rasim. Kısa sürede Orta oyunculara katıldı. Kavuğumu ona devrettim. Orta oyuncularda çok başarılı bir dönem yaşadı. Kimi rahatsızlıklarından dolayı sahneyi bıraktı. Kavuğu Şevket Çoruh'a devretti. Günü geldi, uçtu gitti gökyüzüne, kavuklu fotoğrafı asılı durur Ses 1885'te. Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne, buluşuruz gökyüzünde, neşeli bir meyhanede."
İsmail Dümbüllü'nün Münir Özkul'a devrettiği, Hasan Efendi'nin kavuğunu, Ferhan Şensoy 2016 yılında Rasim Öztekin'e teslim etmişti. Şensoy, kavuğunu teslim ettiği Rasim Öztekin'den 5 ay sonra hayata gözlerini yumdu.
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