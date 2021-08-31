Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'den duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımı
Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Şensoy'un yakın dostu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, ölüm haberinin ardından babası ve Şensoy'un rol aldığı 'Pardon' filminde birbirlerine sarıldıkları sahneyi paylaştı.
Türkiye, geçirdiği kalp krizi sonucu 8 Mart'ta hayatını kaybeden usta sanatçı Rasim Öztekin'in ölümüyle yasa boğulmuştu. Bugün ise Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy'un ölüm haberi geldi.
Acı haberin duyulmasının ardından, pek çok ünlü isim ve Şensoy'un sanatçı dostları, sosyal medya hesaplarından Ferhan Şensoy için veda paylaşımları yaptı.
Pelin Öztekin, usta sanatçı Ferhan Şensoy'u geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybeden babası Rasim Öztekin ile birlikte yer aldığı sahnesini paylaşarak andı.
Oyuncu, 'Pardon' filminde Şensoy ve Öztekin'in birbirlerine sarıldığı anı Instagram'dan ve Twitter'dan paylaştı.
#FerhanŞensoy ?????????? pic.twitter.com/5mnEDEHVCF— Pelin Öztekin (@peliniioztekin) August 31, 2021
Rasim Öztekin'in cenazesine rahatsızlığı sebebiyle gelemeyen Şensoy veda mektubu göndermişti. Bu mektupta "Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne, buluşuruz gökyüzünde, neşeli bir meyhanede" sözleri dikkat çekmişti.
PARDON FİLMİNİN KONUSU
Yıllar sonra askere giden İbrahim (Ferhan Şensoy) dağıtım için İstanbul'a gelmiştir ve geceyi arkadaşı Muzaffer'de (Rasim Öztekin) geçirecektir. Fakat otobüs garajında nedensiz yere polisten kaçmaya başlayan İbrahim, Muzaffer'in evinde yakalanır ve birlikte göz altına alınırlar. Sorgulamayla başlayan kördüğüm Taksim'de büfe işleten arkadaşları Aydın'ın da (Ali Çatalbaş) gözaltına alınmasına ve Aydın'ın işkenceyle tüm asılsız suçlamaları kabul etmesi üç arkadaşın birlikte hiç beklemediği yargı sistemi sorunlarıyla karşılaşmasına yol açacaktır.
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