Gökyüzü meraklıları, yaklaşan Pembe Dolunay için heyecanla gün sayıyor. Baharın gelişini simgeleyen bu özel dolunay, 2026 yılında da izleyicilere görsel bir ziyafet sunacak. Peki, pembe dolunay nedir? Pembe dolunay ne zaman, saat kaçta görülecek?

PEMBE DOLUNAY NEDİR?

Pembe dolunay, adından dolayı “pembe” renkteymiş gibi düşünülse de, aslında ayın rengiyle ilgili değildir. Bu terim, yılın ilk dolunayı olan ve genellikle Nisan ayında görülen dolunay için kullanılır. İsmi, Kuzey Amerika’daki yerli halkların bahar çiçeklerinden, özellikle wild ground phlox (yerel bir pembe çiçek türü) gelmektedir.

PEMBE DOLUNAY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GÖRÜLECEK?

Nisan ayının Pembe Dolunayı, Türkiye saati ile 2 Nisan Perşembe günü saat 05:12’de doruk noktasına ulaşacak.

PEMBE DOLUNAY NEREDEN GÖRÜLECEK?

Pembe Dolunay, Türkiye’nin her bölgesinden teorik olarak gözlemlenebilecek. Ancak bu tür gökyüzü olaylarını izlemek için açık bir hava şartı gerekiyor. Meteorolojik tahminlere göre, 1 ve 2 Nisan tarihlerinde ülke genelinde bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak.