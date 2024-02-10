Yayınlanma: 10.02.2024 - 12:15

Güncelleme: 10.02.2024 - 12:15

Erzurum'da yaşayan İbrahim Akan, Covid-19'u atlatmasının ardından nadir görülen pemfigus hastalığına yakalandı. Yüzde 80 zihinsel engelli olan Akan'ın yüzü, bir yıl içinde tanınmayacak hale geldi. İbrahim, yüzünün biraz olsun iyileşmesini umut ediyor. İbrahim Akan, "Aynaya ve kimsenin yüzüne bakamıyorum. Yüzüm biraz düzelse çok mutlu olacağım" dedi. Annesi Zinnet Akan ise oğlunun durumunun her geçen gün kötüleştiğini belirterek yardım çağrısında bulundu. Peki, Pemfigus hastalığı nedir? Pemfigus hastalığının belirtileri nelerdir?

PEMFİGUS HASTALIĞI NEDİR?

Pemfigus, başta deri ve mukoza olmak üzere ağız içi, burun ve boğazda da ortaya çıkıp şişlik ve bül adı verilen içi sıvı dolu kabarcıklarla karakterize olan, hücresel yıkımlara yol açan ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden nadir bir otoimmün hastalıktır.

Derinin dış kısmı olarak bilinen epidermisi kolaylıkla etkileyebilen pemfigus hastalığı, kolayca yırtılabilen lezyonlara ve kabarcıklara neden olur.

Hemen her yaş ve cinsiyette görülebilme riski bulunan pemfigus, genellikle orta yaşlı ve yaşlı kişilerde daha yaygın görülür. Kronik bir şekilde uzun süre görülebilen bir hastalık olan pemfigusun bazı türleri tedavi edilmezse hayati bir tablo ortaya çıkabilir ancak hastalık çoğunlukla ilaç tedavisiyle kontrol altına alınır.

PEMFİGUS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Pemfigus, cilt ve mukus zarları, ağız içi, burun, boğaz, göz, koltukaltı ve genital bölgelerde meydana gelen bül adı verilen içi sıvı dolu kabarcık belirtisiyle ortaya çıkar. Bu kabarcıklar kırılgandır ve patlama eğilimi göstererek kabuklu ve ağrılı yaralara yol açar. Ayrıca pemfigus hastalığı yüksek ateş ve halsizlik belirtisi de gösterebilir.

Pemfigus belirtileri genel olarak şunları içerir:

Ciltte içi sıvı dolu kabarcıklar

Kabarcıkların patlamasıyla oluşan kabuklu ve ağrılı yaralar

Ciltte meydana gelen kabuklu döküntüler

Deride pembemsi kızarıklıklar

Bazı yaralarda kanamalar

Ciltte kaşıntı

Ateş

Halsizlik